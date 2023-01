Bulai: Hingherii nu și-au făcut treaba, dar nici Poliția Locală. Ce trebuia să facă aceasta

În cazul femeii ucise în zona Lacul Morii, primarul Sectorului 6 susține că polițiștii locali au reperat haita și au chemat ASPA cu câteva zile înainte de tragedie, dar hingherii nu au venit. În replică, sociologul Alfred Bulai spune că nu este numai vina hingherilor, ci și a polițiștilor locali

La cinci zile după ce Ana Oros a murit sfâșiată de câini, în zona Lacul Morii, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a ieșit cu o serie de declarații și a acuzat dur Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) din Primăria Capitalei ca fiind singura vinovată de producerea tragediei. Acesta este însă contrazis de sociologul Alfred Bulai, care subliniază că nici polițiștii locali nu și-au făcut treaba.

Ciucu atacă din nou

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a afirmat că ASPA nu şi-a îndeplinit obiectivele şi obligaţiile legale, „reieșite din OUG 155/2001”, și nu a făcut până acum „nici măcar un recensământ cu privire la câinii maidanezi”.

Edilul a explicat și de ce ASPA nu își face cum trebuie treaba. „Serviciul a funcţionat extrem de prost până în 2013, când a fost ucis Ionuț Anghel. De-abia din 2013 a crescut capacitatea ASPA, care funcţiona cu 90 de angajaţi dedicaţi prinderii animalelor de pe spaţiul public. Aproximativ 54.000 de câini au fost prinşi până în 2017, din care 30.000 au fost eutanasiaţi, iar 24.000 adoptaţi. Apoi a survenit o schimbare fundamentală de abordare la nivelul ASPA. Echipajele de prinzători fiind reduse drastic, undeva la 15 oameni, azi mai fiind 13 angajaţi la ASPA. A fost oprită eutanasierea, ceea ce a pus o presiune extraordinară pe bugetul ASPA, vorbim de perioada 2017-2018. În 2019 au fost prinşi 2.500 de câini, în 2021 undeva la 3.200 de câini, în 2022 undeva la 1.500 de câini, foarte puţini, ceea ce a dus la reapariţia câinilor pe domeniul public. (...) Resursele au fost mutate de pe capturare pe prevenţie, adopţie. Acţiunea s-a mutat de pe partea de capturare pe partea de cazare, hrană, sterilizare. Practic, s-a inhibat capturarea”, a declarat Ciprian Ciucu.

Nu au intervenit timp de șapte zile

Edilul a mai declarat că, în timp, Poliția Locală a Sectorului 6 a tot sesizat, fără rezultate, ASPA despre haitele de câini, dar și că un astfel de apel s-a realizat chiar înainte de tragedia Anei Oros. „În 2023 am trimis 96 de sesizări pentru ASPA, la 74 nu a răspuns. Nici nu ai cum să răspunzi când ai 13 hingheri într-un oraş ca Bucureştiul. Acuzaţia că noi nu sprijinim ASPA este complet nefondată. Pe 14 ianuarie, chiar cu o săptămâna înainte de atac, am anunţat ASPA că o haită de 10 câini este acolo (la Lacul Morii - n.red.). Avem înregistrări din dispecerat. Nu a venit nimeni până la atacul de pe 20 ianuarie. ASPA nu a reacţionat, a sosit în zonă abia după tragedie”, a precizat edilul. Conform datelor primăriei, din cele 96 de sesizări au fost rezolvate numai 12, iar dacă ne referim la Lacul Morii, numai un sfert din cele opt sesizări din acest an au fost rezolvate.

Ciprian Ciucu a reiterat faptul că va cere permisiunea Consiliului General al Municipiului București să își înființeze propriul serviciu de ecarisaj.

Alții sunt de vină

Sociologul Alfred Bulai susține că este deranjant că se iscă astfel de discuții între autorități și că se încearcă adoptarea unor măsuri de remediere numai după ce au loc astfel de tragedii, nu înainte, cum ar fi normal. „Apare o poveste tragică și brusc cei care pot fi responsabili din primării se iau la harță și fiecare în parte vrea să demonstreze că celălalt este de vină. Dar să ne gândim că avem zeci de oameni care sunt mușcați zilnic de câini. La un moment dat aveam și 70 de cazuri în Capitală în 24 de ore. Sigur, nu au povești tragice, dar oamenii suferă, și din această cauză problema câinilor fără stăpâni ar trebui să fie pe agenda autorităților în fiecare zi. Și nu spun numai de hingheri, care sigur că au vina lor. Vorbim și de polițiștii locali. În speța asta trebuie spus că agenții din Sectorul 6 nu au intervenit. Ce puteau face, dacă tot au văzut haita și au chemat hingherii care în final nu au mai ajuns? Foarte simplu, stăteau doi agenți în zonă și îi avertizau pe cetățeni că este un pericol. Spun asta că edilul Sectorului 6 se tot mândrește cu proiectul parcului Lacul Morii. Păi când vrei să faci un parc, te ocupi în primul rând de siguranța cetățenilor și după de distrarea lor. Practic, vorbim de legea bunului-simț, nu neapărat de fișa postului. Hingherii trebuiau să facă treaba, iar polițiștii locali să asigure zona până la sosirea acestora. În plus, nu în acest caz tragic, dar în alte atacuri ale câinilor, de vină sunt chiar și cetățenii, pentru că hrănesc animalele fără stăpân pe principiul «este câinele blocului», iar trecătorii sunt în pericol. Uneori putem vorbi chiar și de o responsabilitate colectivă, așadar”, a precizat Alfred Bulai.

Tragedia

Reamintim că în dimineața zilei de 20 ianuarie, Ana Oros, 43 de ani, a fost atacată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii din București. În urma mușcăturilor, ea a pierdut sânge până a murit. Femeia mai fusese și anul trecut, în aprilie 2022, victima câinilor din zona Lacul Morii. Atunci, a fost salvată de doi biciclişti care treceau în acel moment prin zonă. A ajuns la spital cu multiple răni la cap și la membre. Originară din Baia Mare, Ana era membra unui club sportiv din București, voluntar la mai multe asociații şi ONG-uri care se ocupă de protecția mediului înconjurător. Va fi înmormântată sâmbătă, în orașul natal, în Cimitirul Horea 1, la orele 13.00.

Ce spune familia victimei

Marți, 24 ianuarie, familia Anei a vorbit pentru prima dată public despre tragicul eveniment de sâmbătă. Mesajul a fost transmis prin intermediul Asociației Inițiativa pentru Responsabilitate Civică pentru Victimele Atacurilor Canine (IREC) care a consiliat-o pe Ana în primăvara anului 2022, când a fost prima oară victima unui atac al câinilor din zona Lacul Morii.

„Este un moment extrem de greu pentru familia Anei, pentru toți prietenii și cunoscuții ei… Sperăm ca în viitorul cel mai apropiat să nu mai existe astfel de evenimente, cu pierderi de vieți omenești, victime ale atacurilor canine, într-o societate civilizată, aliniată la valorile europene și internaționale cele mai înalte”, transmite familia Anei Oros Daraban.

Soțul Anei a transmis un mesaj, precizând că trece prin momente cumplite. El a subliniat că „toţi vinovaţii trebuie să plătească, indiferent de partea de vină şi de cantitatea de vină pe care o poartă sau forma prin care sunt responsabili. Ei trebuie traşi la răspundere, pentru că aceste lucruri nu se pot repeta, este inadmisibil. Mai mult decât atât, autorităţile şi instituțiile statului trebuie să îşi facă datoria. Să-şi facă treaba, să caute vinovaţii şi să-i tragă la răspundere”.