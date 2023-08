Bucureștenii sunt la un pas să rămână fără căldură și apă caldă în iarnă

Bucureștiul ar putea rămâne fără apă caldă şi căldură în această iarnă după ce distribuitorul Termoenergetica a anunțat că are datorii de aproape un miliard de lei către producătorul de agent termic, ELCEN.

Aproape două treimi din bani sunt pierderi cauzate de reţeaua veche de conducte şi ar fi trebuit să fie plătite de Primăria Capitalei. Apel pentru o soluţie face şi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care aşteaptă un răspuns din partea Primarului General, Nicuşor Dan. Dacă nu plătește datoria, Termoenergetica riscă chiar insolvența, atrag atenția sindicaliștii. Într-o scrisoare adresată Guvernului României, aceștia spun că situația este cauzată și de faptul că o parte din pierderi nu sunt recunoscute de Consiliul General al Capitalei care are în subordine Termoenergetica. Situația este cu atât mai gravă cu cât, fără achitarea datoriei de la Termoenergetica, ELCEN nu poate să cumpere gaz în avans pentru sezonul rece, arată știriletvr.ro. În plus, compania aflată în subordinea Ministerului Energiei, ieșită din insolvență la începutul acestui an, riscă falimentul dacă face din nou datorii către furnizorii de gaze.

De altfel, bucureştenii din peste 5.000 de blocuri fac în continuare duşuri reci pentru că Termoenergetica a anunţat că prelungeşte perioada lucrărilor în reţeaua de conducte.

Încă de la sfârșitul lunii iulie, în mii de blocuri din București, la robinet curge doar apă rece. Reviziile anuale s-au suprapus cu lucrările de schimbare a conductelor vechi din rețeaua principala a orașului. Cei mai afectați acum de lipsa apei calde sunt locuitorii din sectoarele 2, 3 și 4 unde Termoenergetica a anunțat că prelungește termenul pentru remedierea avariilor până pe 20 august.