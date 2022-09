Arcul de Triumf poate fi vizitat gratuit în fiecare sfârșit de săptămână, până pe 16 octombrie

Arcul de Triumf poate fi vizitat în fiecare sâmbătă şi duminică, între orele 12,00 - 20,00, până în data de 16 octombrie, iar accesul este gratuit.

"La sfârşit de săptămână vă propun să vizitaţi Arcul de Triumf, un simbol al Capitalei. Bucureşteni sau turişti, cei care vor urca în interior se vor bucura de o panoramă unică asupra oraşului cu ajutorul celor patru lunete amplasate pe terasa monumentului. Sculpturile şi benzile desenate expuse în interiorul Arcului, reinterpretări contemporane ale monumentului sunt deosebit de interesante", a scris primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, duminică, pe Facebook.

În prima parte a expoziţiei pot fi văzute lucrări de bandă desenată a patru artişti care au transpus motivul Arcului de Triumf: Alexandru Ciubotariu, Octav Ungureanu, Robert Obert şi Ionuţ Popescu, iar în a doua parte sunt prezentate lucrări a cincisprezece elevi de la liceele bucureştene "Nicolae Tonitza" şi "Dimitrie Paciurea".

Expoziţia de artă contemporană a fost deschisă la începutul lunii iulie. Aceasta este organizată de Primăria Capitalei, prin Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public. Ea a deschis seria de evenimente ce marchează împlinirea a 100 de ani de la prima inaugurare a celui mai important monument de for public din Capitală, omagiată în toamna acestui an.