Primul ghișeu cu programări online la Poliția Rutieră. A fost deschis la Brașov, cu rezultate pe loc

Poliția Rutieră Brașov are un ghișeu la care programările se fac online. Unul dintre primii beneficiari a stat doar 30 de secunde, deși spune că în alte rânduri era nevoit să stea la cozi mari.

Cei care trebuie să ajungă la Poliția Rutieră Brașov pentru diverse acțiuni care țin de permisul de cornducere nu vor mai fi nevoiți să stea la coadă. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a demarat un proiect-pilot unic în țară prin care programările se pot face online.

„Începând cu data de 7 octombrie 2022 la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov se derulează un proiect pilot prin care este operaționalizat un sistem de programare online pentru activitățile de lucru cu publicul desfășurate de către serviciu rutier Brașov”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov, agent principal Nadia Olaru.

Programări online se pot face pentru toate serviciile oferite de Poliția Rutieră.

„Programările cuprind toate serviciile pe care le oferim, începând de la restituirea permisului de conducere la expirarea perioadei de suspendare, restituirea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor când au fost remediate defecțiunile pentru care acestea au fost retrase, programarea pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, renunțarea la dreptul de circulație, prelungirile de dovezi în situația dosarelor penale, cam toată gama noastră de servicii de lucru cu publicul”, a specificat comisarul șef Cosmin Giosanu, reprezentantul Poliției Rutiere Brașov.

Abia inaugurat, ghișeul de programări online a și început să fie utilizat.

„A fost o programare online pe care am făcut-o miercuri, tocmai pentru a evita faptul de a veni și a sta aici la cozi, că am făcut asta de nenumărate ori și mă mir, într-un mod plăcut. Este o mirare plăcută, pentru că am fost programat la 10:55 și l-am și luat, a durat totul 30 de secunde”, a spus primul client de la ghișeu.

Potrivit lui Cosmin Giosanu, indiferent de serviciul solicitat de cetățean, acesta poate fi oferit în cel mult 9 minute. Programările pot fi efectuate și de pe telefonul mobil, prin scanarea unui cod QR care conduce direct pe pagina de programare. Cererile pot fi descărcate de pe această pagină și cetățenii se pot prezenta la ghișeu cu ele gata completate, astfel că vor câștiga și mai mult timp.