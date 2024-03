Premieră medicală la Brașov: prima implantare transcateter a valvei aortice, făcută la un spital public

Medicul Florin Orțan și echipa condusă de el au reușit o premieră pentru spitalele de stat din Brașov: o implantare transcateter a valvei aortice. După numai două zile, pacienții au plecat acasă.

O echipă de medici cardiologi din Brașov a reușit o premieră medicală pentru spitalele de stat din județ.

Echipa coordonată de șeful secției Cardiologie intervențională, dr. Florin Orțan, a realizat primele două cazuri de implantare transcateter a valvei aortice, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

De această procedură au beneficiat doi pacienți cu vârste de peste 75 de ani, la care intervenția chirurgicală clasică nu ar fi fost posibilă.

„Este vorba despre o înlocuire valvulară aortică percutală, deoarece la oamenii în vârstă valva aortică nu mai funcționează, nu mai lasă debitul cardiac să ajungă la mușchi, să ajungă la creier și atunci suferința este foarte mare și riscurile intervenției chirurgicale deschise sunt foarte mari”, a explicat cardiologul brașovean Florin Orțan.

Din acest motiv, medicul spune că s-a dezvoltat această tehnică de intervenție minim invazivă de înlocuire a valvei aortice cu o valvă biologică perfect funcțională, astfel încât pacienții să poată fi externați după numai două zile, într-o stare foarte bună și cu o capacitate de efort foarte bună.

Din echipa condusă de Florin Orțan au făcut parte specialiști în cardiologie intervențională, radiologie și anestezie și terapie intensivă din Brașov.

Echipa multidisciplinară și-a făcut foarte bine treaba, astfel că pacienții au plecat acasă fericiți că pot face efort fără să obosească.

„Îi mulțumesc prietenului de o viață, doctorului Ștefan Moț, care a fost de acord să fie proctor, colegelor de la ATI, dr Emanuela Oprea și dr Ioana Sala, pentru ca ne-au asigurat suportul medical avansat, colegelor noastre de la cardiologie intervențională, Alexandra Raducanu și Andreea Petrescu, pentru asistența medicală continuă, reprezentanților Edwards pentru ajutorul logistic și nu în ultimul rând colegilor noștri de la cardiologie și radiologie care ne-au susținut necontenit în acest demers. Pacienții sunt bine și sperăm că vor avea o recuperare rapidă, iar în câteva zile vor putea merge acasă. Next gen medicine is here (Avem medicină de generație viitoare)”, a declarat Florin Orțan, la puțin timp de la încheierea operației.