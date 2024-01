Prelungirea cu patru ore a programului la Aeroportul Brașov deschide calea pentru noi destinații

La numai câteva zile după ce conducerea Aeroportului Internațional Brașov a anunțat prelungirea programului, un operator aerian polonez a venit la Brașov pentru discuții în vederea unei posibile colaborări.

La numai câteva zile de la prelungirea programului Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav de la 12 la 16 ore pe zi, conducerea aeroportului de la Brașov a primit o delegație din Polonia.

Managerul general al LOT Polish Airlines a venit la Brașov să vadă facilitățile de care dispune aerogara Brașovului.

„Vineri, 19 ianuarie, la sediul Aeroportului Braşov a avut loc o întâlnire de lucru cu general managerul LOT Polish Airlines, Jakub Malecki, la care au participat Şerban Todorică-Constantin, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Constantin Albu, directorul general al AIBG, Ştefan-Daniel Micu, preşedintele Consiliului de Administraţie al AIBG, Florin Manta, directorul DSNAR Arad, alături de managerul firmei Kronaero, Ciprian Oprescu, şi alţi oficiali, întâlnire care a fost facilitată de consulul onorific al Republicii Polone la Brașov, Janusz Wiesław Szaliński”, au anunțat reprezentanții Aeroportului Internațional Brașov.

„Punem la bătaie idei constructive şi flexibilitate în situaţii win-wi”

După ce au vizitat aeroportul și au discutat cu conducerea acestuia și a Consiliului Județean Brașov, polonezii au declarat că sunt interesați de o viitoare colaborare și își doresc în viitorul apropiat o nouă întâlnire în care să stabilească toate coordonatele acesteia.

„Am fost, sunt şi o să fiu întotdeauna alături de Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, deoarece încă din primul moment în care am început să activez în administraţia publică, am asociat vorbele cu faptele. Din punct de vedere istoric, relaţia dintre România şi Polonia este supranumită «Alianţa inimilor, un singur popor cu două drapele», şi orice revenire la spaţiul polonez reprezintă pentru mine o plăcere deosebită. Am participat la această întâlnire pentru a întări coerenţa între ceea ce se spune şi ceea ce se face pentru a construi încredere şi stabili temelia relaţiilor sănătoase. Împreună cu conducerea AIBG punem la bătaie idei constructive şi flexibilitate în situaţii win-win pentru cel mai deosebit centru de dezvoltare, Braşov”, a declarat, la finalul întâlnirii, Todorică Șerban, președintele Consiliului Județean Brașov.

Aeroportul din Brașov a avut în luna decembrie cei mai puțini pasageri, după ce compania Dan Air și-a mutat zborurile de aici la Bacău. Totuși, scăderea numărului nu a fost atât de mare cum era de așteptat, după plecarea companiei care avea zboruri în fiecare zi.

Dacă în noiembrie au fost aproape 10.000 de pasageri, în decembrie numărul acestora a scăzut la mai puțin de 7.800.

În total, în 2023, Aeroportul Internațional Brașov a fost utilizat de 79.011 pasageri, ceea ce îl situează pe locul 10 în România, poziție ocupată și în luna decembrie 2023.