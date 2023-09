Aeroportul Brașov, legat de oraș printr-o cale ferată mai scumpă decât aerogara

Consilierii județeni din Brașov au aprobat începerea demersurilor pentru obținerea a 732 de milioane de lei în vederea construirii unei căi ferate care să lege aeroportul de Brașov și Făgăraș.

După ce a legat orașul de aeroport cu o linie de transport în comun operată de RATBV, Brașovul vrea să lege gara aeriană de oraș și printr-o cale ferată. Aceasta va lega, de fapt, nu numai orașul Brașov de aeroport, ci și Codlea, iar, prin aceasta, orașele Făgăraș și Sibiu.

Președintele Consiliului Județean Brașov, Todorică Șerban, a anunțat că realizarea proiectului a intrat în linie dreaptă, după ce aleșii lcoali județeni au solicitat realizarea documentației în vederea construirii căii ferate. Prin votul lor, consilierii județeni și-au exprimat acordul pentru alocarea de fonduri pentru ca această cale ferată să fie realizată.

„Am făcut un prima pas prin care Consiliul Județean intră în linie dreaptă pentru a accesa 732 de milioane de lei pentru realizarea interconectivității dintre calea ferată și Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Am avut discuții și cu cei de la ROMATSA și investiția va face pași înainte, mai ales că am căzut de acord că este nevoie să mărim numărul de ore de funcționare pentru aeroport”, a arătat Todorică Șerban.

Calea ferată, mai scumpă decât aeroportul

Astfel, calea ferată care va lega aeroportul de restul țării prin intermediul transportului feroviar va fi chiar mai scumpă decât aeroportul, ale cărui costuri s-au ridicat la aproximativ 700 de milioane de lei. Acesta este legat de Brașov rutier, dar încă de când era doar în stadiul de proiect era prevăzut să fie legat de Brașov și feroviar.

Președintele Consiliului Județean Brașov a fost prezent în aceste zile la București și, chiar dacă nu s-a stabilit un orar de funcționare prelungit pentru aeroportul de la Brașov, liderul liberal a anunțat că a prezentat cerințele operatorilor și disponibilitatea financiară a Consiliului Județean Brașov, astfel încât programul aeroportului să fie mărit.

În acest moment, programul pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav este de 12 ore, însă operatorii aerieni spun că le este foarte dificil să programeze zboruri în aceste condiții. Pe cele mai multe aeroporturi din lume, costurile pentru o decolare sau o aterizare la ore de vârf, în mijlocul zilei, sunt mult mai mari decât dimineața foarte devreme sau seara foarte târziu.

Programarea zborurilor în miezul zilei ar însemna o creștere substanțială a costurilor, transformată într-un preț mult mai mare al biletelor, ceea ce ar scădea rentabilitatea zborurilor. Astfel, operatorii propun flexibilizarea programului, iar Consiliul Județean, conducerea aeroportului și ROMATSA caută cele mai bune soluții.