Pregătiri pentru sezonul de schi. Au pornit tunurile de producere a zăpezii în masivul Postăvarul

În partea superioară a masivului Postăvaru au fost pornite, luni, instalațiile de producere a zăpezii artificiale, pentru a forma pentru pasionații de schi așteptați pe pârtii depozite de zăpadă.

Având în vedere că în următoarele zile sunt anunțate temperaturi negative, municipalitatea brașoveană a pornit luni după-amiază, instalațiile de producere a zăpezii artificiale. Primele tunuri și lăncii care funcționează sunt cele din partea superioară a masivului, pentru a fi amenajate depozite de zăpadă care, atunci când prognoza meteo va fi una favorabilă, vor fi folosite pentru amenajarea pârtiilor.

„De astăzi am pornit tunurile de producere a zăpezii artificiale. Vom face depozite pe Lupului, Doamnei și Drumul Roșu, în zone care nu vor fi afectate de temperaturile ridicate din weekendul următor. Această zăpadă artificială reprezintă baza pentru amenajarea pârtiilor, ceea ce ne va permite ca, odată cu temperaturile coborâte și cu precipitațiile sub formă de ninsoare, să amenajăm pârtiile din partea superioară a masivului. În acest moment este greu să estimăm momentul deschiderii domeniului schiabil, având în vedere că, potrivit prognozei, zilele cu temperaturi negative sunt urmate de zile cu temperaturi de 8-10 grade cu plus”, a precizat primarul Allen Coliban.

Sute de mii de metri cubi de zăpadă artificială

Sistemul de producere a zăpezii artificiale din masivul Postăvaru, care acoperă întregul domeniu schiabil, este compus din 120 de lăncii, 34 de tunuri mobile (inclusiv cele 10 achiziționate în acest an) și 12 tunuri fixe, toate tunurile mobile fiind, în acest moment, pe poziții.

În precedentul sezon de schi (2021-2022) s-au produs aproape 400.000 de metri cubi de zăpadă artificială.

„Cu excepția înzăpezirii pârtiilor, toate celelalte elemente necesare deschiderii sezonului de schi sunt pregătite: au fost finalizate lucrările de revizie și autorizare pentru toate instalațiile pe cablu, atât ale Primăriei (cele două telescaune), cât și cele ale Ana Teleferic (la începutul acestei luni a fost repornită și telecabina Capra Neagră); de asemenea, din cele 6 ratracuri, 5 sunt funcționale, iar la al șaselea vor fi finalizate curând reparațiile”, precizează Primăria Brașov, într-un comunicat transmis luni, 12 decembrie.



Cât privește siguranța pe pârtii, autoritățile locale anunță că toate lucrările de reparații la gardurile de separare s-au încheiat, au fost montate plasele, saltelele și semnalizările necesare.