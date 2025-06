Ion Marin a folosit un cuvânt dur, după primul gol marcat de Olanda în poarta România, în semifinala Europenelor U19

La finalul partidei România - Olanda 1-3, din semifinalele Euro U19, selecționerul Ion Marin (70 de ani) și-a felicitat elevii pentru evoluția avută în fața Olandei U19, dar a subliniat că se putea scoate mult mai mult din acest meci.

„Săpăligă” este de părere că primul gol încasat de România U19 de la Konadu a fost unul ”penibil”, care putea fi evitat foarte ușor de defensiva noastră.

„Le mulțumesc spectatorilor care au dat un ajutor imens acestor tineri. Le mulțumesc jucătorilor pentru comportamentul pe care l-au avut timp de trei ani pentru a construi această echipă și pentru a juca la acest Campionat European.

Poate am fi reușit mai mult, poate nu. Am avut trei meciuri foarte bune în urma cărora am obținut calificarea în semifinală. Parcă am un regret că n-am mai marcat și golul doi, ar fi fost mai frumos.

Am început cu felicitări și nu vreau să intru într-o zonă în care să înșiruim și defecte. Se putea mai mult. Primul gol este penibil. Olanda este o echipă care a lucrat aceste faze. Au fost foarte rapizi, activi, acesta este fotbalul. Noi atât am putut să dăm astăzi (n.r. luni, 23 aprilie).

Rămânem cu locul patru în Europa și cu un lot plin de jucători care pot accede la naționalele superioare, U21, naționala mare. I-am felicitat pe băieți, i-am luat în brațe și le-am mulțumit pentru colaborarea pe care am avut-o în trei ani de zile.

Să vedem unde vor ajunge acești copii. Lucrul acesta este cel mai important. Să ajungă la cluburi unde vor face performanță”, a spus Ion Marin, imediat după meci.