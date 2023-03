Poiana Brașov s-a umplut de lume la Massif. Vedetele care au făcut senzație în prima zi de festival FOTO VIDEO

Încă din prima zi a Festivalului Massif de la Poiana Brașov distracția a fost la ea acasă. Lupii lui Calancea, Delia și, mai ales, Dimitri Vegas au fost vedetele din prima zi de festival.

Încă de vineri dimineață, cei care și-au luat bilete sau abonamente la Festivalul Massif au început să sosească la Brașov. Foarte mulți au venit cu trenul – în special cu trenurile care soseau de la București și din direcția Cluj – și Gara Brașov a fost locul cel mai aglomerat din oraș.

Odată ajunși în Poiana Brașov, tinerii au dat piept cu distracția. Cele șapte scene din stațiune găzduiesc evenimente încă de vineri de la prânz, iar muzica și voia bună au atins cote din ce în ce mai înalte.

„Noi abia am ajuns, dar e super ok momentan. Am văzut-o doar pe Delia, dar am venit pentru Dimitri Vegas. Suntem din Brașov și vom veni în fiecare zi. Chiar ne lipsea un astfel de festival la Brașov”, a spus o fată.

Un tânăr a spus că a fost o problemă la intrare, însă înăuntru este în regulă.

„Am venit pentru Lupii lui Calancea. Ideea de festival în Poiana Brașov mi se pare foarte ok, numai că ar trebui făcut undeva în luna februarie, când e zăpadă”, a spus un tânăr.

„Massif e foarte tare...”

„E foarte tare! Mie-mi place. Dacă era puțin mai cald, să nu fie noroi. Avem noroc cu pavajele astea, că altfel… Dar Massif e foarte tare. Noi suntem din Brașov și festivalul e la noi acasă, așa că nu trebuie să mergem departe, să ne luăm cazare și așa mai departe”, a spus o tânără, menționând că a venit pentru Lupii lui Calancea și pentru Delia.

Un alt tânăr a povestit că a venit de la Târgu Jiu, special pentru Dimitri Vegas, care îi place foarte mult.

„Merg după el peste tot. Unde pune, acolo mă duc și eu, pentru că îmi place foarte mult. E fain, e foarte bine organizat. Puteau fi mai mulți, 50.000 de oameni, nu 10.000”, a spus un tânăr.

Lupii lui Calancea, Delia și Dmitri Vegas s-au numărat printre cei mai așteptați artiști, iar aceștia i-au încântat pe tineri.

Vineri, a fost doar prima zi de festival și deja cei care au ajuns în Poiana Brașov spun că totul este minunat. Urmează alte două zile în care Brașovul este capitala distracției din România.