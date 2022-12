Mărturii cutremurătoare despre un centru de plasament: copii legați cu lanțuri ca să nu fugă VIDEO

Un fost beneficiar al unui centru de plasament din județul Brașov spune că a fost legat cu lanțul de un îngrijitor, același care ar fi trimis la muncă doi tineri cu autism, pe care nu i-ar fi plătit. Autoritățile confirmă declanșarea unei anchete.

Un fost beneficiar al Căsuței de tip familial „Chip și Dale” din Săcele spune că a fost legat cu lanțul de către „Socrul”, unul dintre angajații Protecției Copilului din Brașov. Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere (ASUM) Brașov a publicat interviul oferit de tânăr.

Tânărul spune că nu a fost singura victimă a acestui tip de tratament, iar angajatul ar mai fi folosit și beneficiari care suferă de tulburări din spectrul de autism la diverse munci efectuate pentru un alt angajat al Protecției Copilului. Banii care ar fi trebuit plătiți pentru munca prestată nu ar fi ajuns la cei care munciseră.

„Am stat zece ani în centrul în care era îngrozitor. Unul dintre îngrijitori ne bătea. Pe mine m-a bătut o dată fără motiv. Am vrut să merg să mă spăl înainte să dorm și a venit și m-a luat la pumni și picioare. Am anunțat ce s-a întâmplat, dar nimeni nu vrea să ia măsuri”, spune tânărul plecat din centrul de plasament.

Legați cu lanțul în cabană

Acesta povestește că bărbatul a bătut o dată un copil cu autism. Acesta era plin de vânătăi, iar tânărul spune că, la Medicina Legală, a spus că a căzut din căruciorul cu rotile, astfel că angajatul a scăpat.

„Eram o dată în fața ușii. Și, fără să-i facem nimica, ne-a luat pe toți la bătaie, cu bâta, ne-a dat la picioare, la mâini, ne-a umplut de vânătăi, ne-a ținut legați cu lanțul în cabană, să nu mai ieșim afară, ne-a închis în dormitoare. Afară nu ne lăsa, nici la masă nu ne-a dus”, spune tânărul despre o întâmplare din 2020.

Potrivit tânărului, conducerea Protecției Copilului a aflat despre caz, dar nu a luat măsuri. Acesta spune că, la Centrul de plasament Brădet, din Săcele, și acum sunt copii legați cu lanțul de un picior, iar celălalt capăt legat de un stâlp.

În pandemie, angajatul ar fi stat două săptămâni fără să plece acasă și, dacă minorii nu îi făceau masaj ca să adoarmă, îi bătea, iar la unul chiar i-ar fi spart capul. Chiar și în aceste zile, la Brădet ar fi un copil paralizat pe partea stângă, legat cu lanțul ca să nu fugă din centru.

Tineri cu autism, exploatați

Tânărul spune că este fericit că a reușit să părăsească acel centru, despre care spune că este, de fapt, „o pușcărie”. Bătaia și teroarea nu erau singurele încălcări ale legii petrecute în centru.

„Sunt doi copii cu autism pe care îi cunosc. Ei erau muncitori și voiau să munceasă, dar nu în halul în care i-a pus acel îngrijitor. I-a dus la muncă, nici nu-i plătea și îi scotea afară din centru. Cum s-ar zice, i-a slugărit. Din câte am auzit, erau duși la un alt angajat al Protecției Copilului. N-au fost cu contract de muncă și erau scoși de dimineața de la 8 și până după-masa la 4”, mai povestește tânărul.

Cei doi tineri suferă de autism și nu pot vorbi, potrivit tânărului plecat din centru, care spune că acolo „nu este viață pentru copii”.

Bătuți și de jandarmi

Nu doar angajatul îi bătea pe minori, potrivit tânărului.

„Erau anunțați să vină jandarmii undeva când se întuneca. Veneau și ne băteau și ei, cel puțin pe mine. Mie mi-a spus un jandarm, după ce a scos cuțitul din teacă, unde-l avea, să-l iau și să-l bag în mine. Eu, de frică, l-am aruncat și am fugit pe lângă el. După aceea a venit, m-a prins și ne-a bătut pe toți. S-a întâmplat de mai multe ori să vină jandarmii și să ne bată”, mai povestește tânărul.

Citește și: Profilul copilului care ajunge în grija statului

Când tânărul a reclamat la Poliție că l-a bătut angajatul Protecției Copilului, spune că a scris o declarație pe care au rupt-o și au pus-o în coșul de gunoi, iar tânărul a găsit-o aruncată în coșul de gunoi.

Președintele ASUM Brașov, Ionel Spătaru, spune că a făcut investigații să afle cine este îngrijitorul pe a cărui tură se întâmplau toate problemele reclamate de tânăr.

Cine este „Socrul”

„Angajatul este concubinul unei doamne care lucrează tot la Protecția Copilului. Fiica doamnei în cauză, care lucrează tot la Protecția Copilului, ar fi foarte apreciată de un director de la Protecția Copilului Brașov. Tot oamenii de bine ne-au transmis că, de câteva săptămâni de zile, doi tineri cu oarece dizabilități, instituționalizați la casa Chris din Brădet (acolo unde lucrează concubina) sunt duși să lucreze undeva pe strada Castelului din Brașov. Cel care se ocupă de acest lucru fiind tot acest domn, zis și socrul. Casa la care sunt duși tinerii să lucreze ar aparține unui angajat al Protecției Copilului Brașov”, a declarant Ionel Spătaru.

Așa cum se procedează de obicei în aceste cazuri, angajatul a depus și el plângere pe Poliției, pe motiv că a fost agresat, chiar dacă tânărul plecat din centru spune că îngrijitorul este foarte solid, iar copilul acuzat nu este deloc violent și nu ar fi avut nici măcar curajul necesar să sară la bătaie.

Poziția Poliției față de aceste acuzații grave

„Față de aspectele semnalate de dumneavoastră, privind un incident petrecut la un centru pentru copii de tip CTF, din municipiul Săcele, vă comunicăm că Poliția Municipiului Săcele a fost sesizată în data de 23.11.2022 printr-un apel de urgență 112, cu privire la o agresiune fizică. În cauză, au fost întocmite două dosare penale, în care se efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, respectiv de lovire sau alte violențe (întrucât s-a formulat plângere și de către angajatul instituției), cauze care sunt cercetate de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Săcele, sub coordonarea procurorului de caz”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov.

Reacția Protecției Copilului

„La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nu sunt și nu vor fi tolerate sub nicio formă comportamente abuzive ale angajaților asupra beneficiarilor instituției. Orice suspiciune cu privire la o formă de abuz asupra unui beneficiar este sesizată de fiecare dată organelor de cercetare penală”, a transmis Lidia Mailat, purtătorul de cuvânt al DGASPC Brașov.