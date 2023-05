Festivalul narciselor de la Vad: românii nu mai pleacă acasă cu brațele pline de flori. „Narcisele sunt deja răsărite”

Duminică, 14 mai, Poiana Narciselor de la Vad îi așteaptă pe iubitorii naturii la festivalul dedicat acestor flori. Pe lângă frumusețea locului, vizitatorii se vor bucura de muzică și dans

Comuna brașoveană Șercaia, situată în apropiere de Munții Făgărașului, are multe de oferit pentru cei care vin să o viziteze. Satul Șercaia are o biserică din secolul al XIII-lea, Hălmeag are un sit arheologic, iar satul Vad are o rezervație naturală „Poienile cu narcise din dumbrava Vadului”.

În fiecare an, într-unul din weekendurile din preajma sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, are loc Festivalul narciselor de la Vad. Narcisele cresc aici pe un teritoriu foarte vast, dintre care o mică parte se află în proprietatea comunei, cea mai mare fiind pe terenuri private.

„Poiana așteaptă să o vizităm!”

398 de hectare totalizează suprafața pe care cresc narcise la Vad și doar șapte hectare sunt ale localității. Pe acest din urmă teren va avea loc și un spectacol folcloric cu artiști și ansambluri de dansuri populare din Țara Făgărașului și nu numai. În prezent, în dumbravă narcisele au răsărit, dar posibilitatea ca multe dintre ele să fie doar îmbobocite în perioada festivalului este scăzută.

„Poiana așteaptă să o vizităm! Arată cam în felul următor: este curată, este îmbietoare, iar narcisele sunt deja răsărite, chiar dacă încă nu au atins punctul maxim de înflorire, însă aceasta se va întâmpla până săptămâna viitoare, când va avea loc festivalul”, a spus Cristinel Paltin, primarul comunei Șercaia.

Edilul spune că în urmă cu mai mulți ani, când festivalul a început să devină mai cunoscut și vizitat de români de pe meleaguri mai îndepărtate, mulți plecau cu brațele sau chiar cu mașinile pline de flori. Potrivit lui Cristinel Paltin, acum nu se mai întâmplă la fel, românii știind să se bucure de flori acolo unde acestea cresc.

Primarul spune că oamenii se duc, se bucură de narcise, după care pleacă și lasă curat, în special de când există coșuri de gunoi în zonă. Ca de fiecare dată, în zonă vor fi muzică și dansuri populare și multă voie bună, alături de toate bunătățile care se găsesc de fiecare dată în zona scenei.