Copil mușcat de față, de mai multe ori, de un coleg de grădiniță. Părinții, anunțați cu întârziere despre incident

Un copil de doi ani a fost mușcat de un coleg de grupă timp de două minute. Copiii au rămas nesupravegheați timp de 17 minute și nimeni nu l-a dus la spitalul care se află chiar vizavi de grădiniță.

Să lași copiii mici nesupravegheați e nu numai o lipsă de responsabilitate, dar și extrem de periculos. S-a dovedit încă o data la o grădiniță din Brașov, unde un micuț l-a muscat de față pe un coleg, în timp ce ambii erau lăsați nesupravegheați de către cei responsabili.

Deși cazul s-a petrecut în urmă cu o lună, a ajuns în atenția publicului abia acum, după ce părinții au anunțat instituțiile care ar putea lua măsuri. Pe lângă faptul că micuțul lor a suferit o agresiune părinții au fost extrem de supărați că nimeni de la grădiniță nu i-a anunțat când s-a petrecut incidentul, iar pe copil nu l-au dus la spital, deși acesta este vizavi de instituția de învățământ.

Camerele de supraveghere au dezvăluit ce s-a întâmplat, iar tatăl copilului muscat de colegul de grupă s-a revoltat. „Copiii au fost lăsați nesupravegheați timp de 17 minute. În acest interval, copilul meu a fost mușcat încontinuu, timp de două minute, de un coleg. Nu am fost anunțați de educatoare, îngrijitoare sau directoare despre incident și am aflat abia când am mers să-mi iau copilul”, se plânge tatăl.

Ștefan Malachi spune că, de la incident, până a ajuns el la grădiniță ar fi trecut două ore și jumătate, deși directoarea spune că este vorba doar despre o oră și jumătate, deoarece ora de pe camerele de supraveghere nu ar fi bună.

Inspectoratul nu poate lua măsuri într-o unitate privată

Părinții au dus imediat copilul la Spitalul de Boli Infecțioase și, apoi, la Spitalul de Copii, au fost și la Laboratul de Medicină Legală, iar, în cele din urmă, la consiliere psihologică. Părinții au anunțat Parchetul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cazul a ajuns chiar în atenția Inspectoratului Școlar Județean.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar au putut urmări înregistrările video și fotografiile puse la dispoziție de părinți. Astfel, aceștia au putut vedea că în sala de clasă copiii au fost lăsați nesupravegheați timp de mai bine de un sfert de oră, iar micuțul a fost muscat de un coleg, preț de câteva minute.

Inspectorii spun că, din fotografii, reiese că mușcăturile au fost violente, deoarece au lăsat urme vizibile. Un inspector a mers la grădinița private și a discutat cu angajații. Inspectoratul nu poate lua măsuri administrative sau disciplinare, dar poate face recomandări unității private în ce privește comportamentul angajaților.

Reprezentanții grădiniței au promis că vor emite un punct de vedere, însă, cel puțin până la acest moment, nu au făcut-o.