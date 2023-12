Șlagăre iubite de români. „În stație la Lizeanu“, melodia cântată de vestita formație Azur. Care era titlul original VIDEO

Celebra formație brăileană Azur a cântat de-a lungul anilor zeci de piese care au devenit șlagăre și s-au bucurat de aprecierea publicului. Una dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate melodii este „În staţie la Lizeanu”.

Fondatorul vestitei trupe Azur din Brăila, Nelu Vlad, a povestit într-un interviu pentru Adevărul că, la început, piesa s-a numit „Pe o bancă-n Monteoru“.

„În anul 1979 mă aflam în Monteoru și atunci o domnișoară anonimă a trecut prin fața mea și mi-a transmis prin eter ideea. Dar piesa nu avea rezonanță. Îmi trebuia ceva să sune mai deschis. Aflându-mă în București, în stație la Lizeanu, mi s-a părut că am găsit cuvântul sonor: Lizeanu“, a povestit Nelu Vlad.

Potrivit artistului, succesul piesei se datorează cuvântului „domnişoară”.

„Acest cuvânt, <domnişoară>, pe care l-am folosit şi aici, şi în altă melodie, a ajutat. E un cuvânt sonor, plăcut şi, automat, câştigi şi fetele, şi băieţii. Refrenul contează foarte mult, iar două cuvinte formează un cântec”, dezvăluie Nelu Vlad rețeta aparent simplă a șlagărului.

Azur din Brăila continuă să fie una dintre cele mai iubite formații de către români. Printre șlagărele sale amintim: „Mona“, „Cenușăreaso“, „În staţie la Lizeanu”, „Regina nopţii“, „La o masă“, „Pe nisipul de la mare“, „Şatra“, „Lanţul de iubire“, „Mai întoarce, Doamne, roata“.

„Cu Mona a fost o nebunie. Într-o zi am făcut un calcul. Ea ţine 5 minute, iar la fiecare eveniment din viaţa mea o cântam de minimum două ori, dar erau cazuri în care o cântam şi de 10 ori. Dar punem aşa, de două ori, înmulţit cu 4.000 de concerte, 2.000 de nunţi şi cu 15 ani de cântat în restaurant. Am calculat şi am ajuns la suma de 34 zile în care am cântat doar melodia asta”, a povestit Nelu Vlad.

Azur activează în industria muzicală din România de peste 45 de ani. Formaţia a fost fondată de Nelu Vlad în 1977, iar de atunci şi până acum secretul longevităţii acesteia este unul singur, spune Vlad: organizarea asemeni unei societăţi, în frunte cu un lider.

Celebra trupă Azur a lansat, pe 18 martie 2022, alături de casa de discuri Roton Music, albumul „Best of Azur“, care înglobează esenţa acestei formaţii şi a activităţii sale care s-a întins pe durata a 45 de ani.

Pentru album au fost alese 42 de piese, majoritatea melodii de petrecere consacrate.