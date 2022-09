Școli de coșmar versus școli de vis într-un județ din nord-estul României FOTO

Mai bine de un sfert dintre școlile din județul Botoșani nu au primit autorizație sanitară de funcționare. Principalul motiv, deși greu de crezut în secolul al XXI-lea, este lipsa apei potabile și a toaletelor corespunzătoare

În județul Botoșani, sistemul public de învățământ beneficiază de 473 de școli în care învață aproximativ 55.000 de elevi. Deși suntem în anul 2022, într-o țară membră a Uniunii Europene, mii de elevi vor începe și acest an școlar în condiții de Ev Mediu, mai exact în școli fără autorizație sanitară de funcționare. În total, este vorba despre 146 de școli, adică un sfert din rețeaua școlară existentă. În plus, există și o școală unde elevii vor începe cursurile on-line fiindcă unitatea nu are autorizație de siguranță la incendii.

Acesta este tabloul dezolant al educației botoșănene, în care lucrurile s-au schimbat prea puțin în ultimele trei decenii. Există însă și câteva exemple de bună practică, în care autoritățile locale au investit sume importante pentru dezvoltarea rețelei educaționale.

Școli fără apă și cu toalete în curte

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au luat școlile la verificat pentru începerea noului an școlar și au constatat deficiențe la un sfert dintre acestea, astfel că nu au dat autorizație la 146 de unități de învățământ sau grădinițe. Deși criteriile de acordare a autorizației sunt numeroase, principala cauză de neacordare la Botoșani este lipsa celor mai elementare utilități.

„Au apă din surse proprii, iar calitatea apei este improprie consumului. În plus, anul acesta, fiind un an secetos, cantitatea de apă nu este suficientă”, spune Teodor Ferariu, director DSP Botoșani.

Potrivit legii, cele 146 de școli neautorizate sanitar nici măcar nu ar trebui să funcționeze.

„Conform prevederilor în vigoare trebuie asigurată apa potabilă în unitățile școlare. Atât pentru spălat pe mâini, cât și pentru consum propriu al elevilor”, precizează Teodor Ferariu.

Autoritățile închid ochii, însă, fiindcă mii de elevi nu ar avea efectiv unde să învețe. Este permisă în aceste condiții aprovizionarea școlilor cu apă cu butoiul sau din tot felul de rețele proprii. Deși numărul lor a scăzut mult, există sate mai izolate unde toaletele au rămas tot în curte. Situații aparte sunt în comuna Blândești, acolo unde școala din satul Cerchejeni nu are apă potabilă, iar la școala din centrul comunei ambele toalete sunt în curte.

Elevi în online fiindcă școala nu are autorizație de la pompieri

Probleme există și în ceea ce privește autorizarea pentru siguranța la incendii, fiind 52 de școli care nu au această autorizație. Elevii unei școli din Flămânzi ar putea începe anul școlar online, tocmai fiindcă unitatea de învățământ nu a fost încă recepționată, după o reabilitare totală.

„Astăzi (n. red. - 1 septembrie) ar trebui să facă recepția. S-ar putea să nu facă recepția pentru că nu au toate actele făcute la timp și s-ar putea să o amâne”, spune Bogdan Suruciuc, inspectorul școlar general.

În aceste condiții, elevii vor fi nevoiți să învețe online.

Școli de vis, la țară

Pe lângă cele 146 de școli neautorizate de către Direcția de Sănătate Publică, există și exemple de bună practică. Astfel, în comuna Corlăteni, de exemplu, s-au investit câteva milioane de euro pentru reabilitarea completă a școlii și dotarea ei cu echipamente hi-tech, de la videoproiectoare, la table inteligente și hărți interactive. Totodată, circuitele sunt adaptate școlilor europene.

În comuna Ibănești, de asemenea, toate școlile sunt refăcute la standarde moderne, iar la Pomârla, școlile și grădinițele beneficiază de echipamente moderne, dar și de surse de încălzire cu energie verde, cu ajutorul pompelor de căldură. Și în alte 14 comune au fost făcute investiții asemănătoare.