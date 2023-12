Județul din nordul României care trece pe energie verde. Alimentarea școlilor și spitalelor, cu energia soarelui

În județul Botoșani se cheltuie milioane de euro pentru amenajare de parcuri fotovoltaice. Autoritățile din mai multe localități din Botoșani spun că apelează la energia verde pentru reducerea cheltuielilor cu electricitatea dar și pentru protejarea mediului.

În județul Botoșani tot mai multe primării și instituții aleg energia verde, ca alternativă. Sunt depuse numeroase proiecte cu finanțare europeană la Ministerul Energiei pentru realizarea de parcuri fotovoltaice care să alimenteze, în special clădirile în care funcționează instituții publice, de la sedii de Primării și până la școli, sau iluminat stradal.

Motivele principale, sunt economia la bugetul local, având în vedere că majoritatea Primăriilor din Botoșani au buget mic dar și pentru a păstra faima Botoșaniului, de județ verde.

Școli și primării de la țară, alimentate cu energie verde

Mai multe comune din județul Botoșani au depus proiecte, cu finanțare europeană la Ministerul Energiei pentru parcuri fotovoltaice. Comuna Blândești, de exemplu, vrea parc fotovoltaic pentru a alimenta sediul Primăriei, școala, dispensarul dar și iluminatul public.

„Depunem un proiect european pentru construirea unui parc fotovoltaic, de unde se vor alimenta primăria, iluminatul public, dispensarul medical și școlile din comună”, arată autoritățile din Blândești. Același lucru și-l propun și autoritățile din Cristești, dar și cele din Stăuceni.

„Va fi un parc fotovoltaic pentru consum propriu. Am terminat documentația și așteptăm ultimele avize de la mediu. Amplasarea unui astfel de parc trebuie să îndeplinească anumite condiții, să fie lângă o rețea, să aibă un transformator propriu. În cursul acestui an, am finalizat un proiect prin AFM. Am schimbat toate lămpile din comună. Avem două puncte de telegestiune și în următoarea sesiune vrem să montăm acest sistem de telegestiune și în celelalte puncte”, precizează Cozmin Epuraș, primarul din Stăuceni.

La Nicșeni, o parcelă de teren agricol va fi transformată în parc fotovoltaic. Panourile solare vor fi amenajate pe 4300 de metri pătrați și vor avea o putere instalată totală de peste 230.000 de kwp.

Orașele nordului și economie la consumul de energie electrică

Două orașe mici din județul Botoșani, au implementat deja sistemul de parcuri fotovoltaice, cu rezultate bune. La Săveni, un oraș mic, aflat la aproximativ 40 de kilometri de municipiul Botoșani, a fost construit un parc fotovoltaic pe o suprafață de 70 de ari, cu panouri având o putere instalată de 165 de kwh.

Edilii spun că parcul fotovoltaic îi ajută să facă o economie de aproape 40% la facturile de curent. În plus, iluminatul public a fost dotat cu becuri LED iar economia la curent, crește cu încă 20%. Investiția a costat 150.000 de euro și a fost asigurată pe de o parte, din fonduri norvegiene, iar de cealaltă parte din bugetul propriu.

La Darabani, cel mai nordic oraș din România autoritățile au investit tot într-un parc fotovoltaic, cu panouri având o putere instalată de peste 450kw. În acest caz, este vorba despre o finanțare cu fonduri elvețiene în valoare de 3 milioane de lei. Și în acest caz economia se ridică la 40%.

În orașul Bucecea, o altă localitate mică din Botoșani, un investitor privat dar și Consiliul Județean se pregătesc să ridice un parc eolian, tot cu energie verde.

Spitale cu energie verde, la Botoșani

Inclusiv Consiliul Județean investește masiv în energie verde, la Botoșani. Mai precis, au fost depuse trei proiecte, unul pentru un parc fotovoltaice și încă două pentru centrale fotovoltaice.

În total, investiția se ridică la peste 2 milioane de euro. Investiția este realizată prin Fondul de Modernizare. Un parc fotovoltaic va fi construit la Bucecea, având o putere de 1 MW. Totodată la Podriga și Sulița vor fi amenajate două centrale fotovoltaice.

„Vom asigura o parte din necesarul de energie electrică consumată de către Spitalul Județean de Urgență «Mavromati», Sanatoriul Podriga și Unitatea Medico-Socială Sulița. Astfel, se vor face economii la buget, bani care vor putea fi folosiți pentru dezvoltarea serviciilor medicale și sociale oferite de către cele trei unități subordonate Consiliului Județean”, a precizat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani.