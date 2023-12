De ce a rămas Părintele Cleopa în România. Marele duhovnic a vrut să plece la Athos VIDEO

Pe 2 decembrie 2023 se împlinesc 25 de ani de la moartea părintelui Cleopa Ilie. În primul volum al cărții de „Convorbiri duhovnicești” a Arhimandritului Ioanichie Bălan, marele duhovnic răspunde la multe întrebări despre credință și despre viața sa.

În volumul menționat de Basilica, agenția de presă a Patriarhiei Române, apare o scurtă autobiografie a Arhimandritului Cleopa Ilie.

„Noi am fost zece frați la părinți, dintre care cinci – patru frați și o soră – am venit la mănăstire. Fratele cel mai mare, Mihai, a fost pustnic pe Muntele Ceahlău. Sora mea, Ecaterina, a fost rasoforă la Agapia Veche, iar eu și cu încă doi frați mai mari, Vasile și Gheorghe, am venit la Sihăstria”, a povestit Părintele Cleopa Ilie în carte.

Ulterior, el și-a adus mama la Sihăstria.

„Până în anul 1935 mi-au murit de tineri toți cei nouă frați. Apoi a murit și tata, Alexandru Ilie, zis Țîrlea. Mai trăiam eu, ca stareț la Mănăstirea Sihăstria, și mama, acasă, în comuna natală, Sulița – Botoșani. În anul 1946, am adus-o pe mama la Sihăstria, am călugărit-o și am dus-o la Agapia Veche, unde a trăit până în anul 1968, când s-a dus la Domnul în vârstă de 92 de ani”, a mai relatat Părintele Cleopa.

Cititorii au prilejul să afle din carte de ce Părintele Cleopa a ales să nu rămână la Sfântul Munte Athos.

„În toamna anului 1977, când am fost împreună cu sfinția ta la Sfântul Munte, înclinam cu gândul să cer binecuvântarea Înaltpreasfințitului nostru Mitropolit pentru a mă retrage la Athos. Când am întrebat pe Arhimandritul Iustin Popovici din Serbia, cum știi și sfinția ta, dacă ar fi mai bine să mă duc la Athos sau să rămân în țară, el mi-a răspuns: Dacă te duci în Sfântul Munte, mai adaugi o floare la buchetul de flori din Muntele Athos și te rogi numai pentru sfinția ta.

Iar dacă rămâi în țară, stai înaintea credincioșilor, înveți pe mulți calea mântuirii, propovăduiești pe Hristos, crești ucenici și te mântuiești și pe sfinția ta și pe alții. Că, dacă îi părăsim și plecăm toți la liniște, cine să-i mângâie, cine să-i învețe voia lui Hristos și să-i călăuzească în dreapta credință ortodoxă, mai ales acum, când s-au înmulțit peste tot necredința și sectele”, a mai dezvăluit Părintele Cleopa, potrivit Basilica.ro.

Cleopa Ilie, născut Constantin Ilie, a venit pe lume în ziua de 10 aprilie 1912, la Sulița, în județul Botoșani și a murit pe 2 decembrie 1998, la Neamț. El a fost arhimandrit și stareț la Mănăstirea Sihăstria din Neamț.

În perioadă comunistă a fost prigonit de Securitate și a fost nevoit de mai multe ori să se retragă în munți pentru a scăpa de abuzurile sistemului.