Tânăra care a făcut un scop în viață din a-i ajuta pe alții. Bistro-ul ei social, loc de întâlnire al celor ce vor să ajute

Când dorința de a face bine întâlnește inteligența umană, iese un bistro social. O tânără din Baia Mare a pus bazele unei astfel de afaceri, tocmai din dorința de a face bine. Despre inteligența ei ne-a convins în momentul în care a început să vorbească despre această afacere, făcută pentru a ajuta.

Un mic bistro din Baia Mare atrage atenția pe rețelele sociale prin niște evenimente atipice pe care le organizează. Însă dacă pui mai multe întrebări, constați că acestea sunt doar vârful icebergului. În realitate, aici se dezvoltă o întreagă „afacere” socială, dacă e permisă asocierea termenilor.

Mai precis, Andrea Trif a deschis acest mic bistro după mulți ani de voluntariat și participarea la multe proiecte sociale.

Ca absolventă de studii în domeniul economiei și specializată pe proiecte europene – domeniul în care a și lucrat - având la bază experiența anilor de voluntar, până la realizarea unui proiect propriu nu a mai fost decât un pas. Și ce altceva era mai potrivit decât un proiect – tot social.

Local deschis în pandemie

Astfel în plină pandemie, Andrea a deschis acel mic bistro social, cu hrană sănătoasă și vegană. În ciuda tuturor sfaturilor celor apropiați referitor la momentul lansării în afacerea proprie, Andrea a trebuit să respecte termenii proiectului care a primit finanțare europeană.

„Am lucrat la scrierea și implementarea proiectelor europene, până la un moment dat când am spus stop-joc. Eu vreau să fac ceea ce e menirea mea (să ajut, n.red.) și să lucrez într-un ONG. Și asta s-a întâmplat, a lucrat la Institutul Român de Pace, coordonator de proiecte tineret, proiecte pentru combaterea discriminării, incluziune socială etc. Și la un moment dat s-a ivit ocazia să fie și «nașterea» acestui «bebeluș»”, glumește pe seama bistro-ului ei.

De fapt, l-a scris după întoarcerea din Cluj, în 2020, unde a fost studentă și a activat în acest domeniu social și după ce a scris o mulțime de alte proiecte pentru finanțare europeană. „Unii au zis că sunt nebună să încep atunci. Dar noi am început prin norocul unei finanțări europene pentru înființarea unei economii sociale de inserție. Am scris proiectul, am făcut un curs de antreprenor social și Slavă Domnului, proiectul a fost câștigător. Dar așa au fost termenele proiectului (în pandemie, n.red.) și a trebuit să le respectăm. Ce se întâmplă acum aici este parte din acel proiect, care s-a terminat, a urmat o perioadă de sustenabilitate de șase luni și acum suntem pe «rădăcinile noastre»”, mai spune ea.

Meniuri plătite în avans

Astfel, în plină pandemie, cu o finanțare europeană, s-a deschis bistro-ul social cu hrană sănătoasă și vegană, unde cine dorește, poate să plătească în avans un meniu, sau o cafea, pe care, apoi Andrea sau voluntarii care o ajută le vor transporta la cei care au nevoie, sau vor veni ei să le servească acolo.

„Misiunea noastră socială este de a contribui la reducerea foametei și de a hrăni copiii din comunități vulnerabile. Mai apoi, economia socială de inserție reinvestește profitul 100% în acea misiune socială. De asemenea, în permanență, 30% dintre angajați trebuie să fie dintr-un grup vulnerabil”, mai explică Andreea.

„Aici nu lucrăm pentru profit, ci lucrăm ca să ajutăm, ca să plantăm semințele de bine și să facem fapte bune pentru alții. La fel și clienții care ne susțin - pentru că împreună creștem acest concept - prin alegerea de a veni aici deja ne-au susținut, dar pot face și donații. Pot dona pentru o masă caldă, iar noi o să o ducem în comunitate, fie copiii vin la un prânz la noi”, mai explică ea.

Reducerea risipei, un scop în sine

Scopul declarat este acela de a reduce risipa și de a ajuta, mai spune tânăra din Baia Mare. „Referitor la partea sustenabilă, începem cu hrana sănătoasă și vegană, care este o alternativă care ne face bine nouă, având grijă de corpul nostru, dar face bine și planetei. Este o alternativă sustenabilă, reducând emisiile de carbon, efectul de seră, reducem poluarea cu transportul, produsele fiind aduse doar de la producători locali sau regionali, eventual din țară. Reducem tot ce vine de departe. Colaborăm cu Banca de alimente Maramureș, care colaborează cu supermarketurile mari și pentru a reduce risipa alimentară, ei colectează toate produsele și apoi le dau mai departe asociațiilor”, mai arată ea.

Dar pe lângă activitățile sociale, care implică colaborare cu instituții ale statului în domeniul protecției sociale, dar și cu alte ONG-uri, la micul bistro se mai organizează și evenimente cu totul aparte. Toate, însă, cu același scop: de a reduce risipa și consumerismul.

„Tot din aceeași dorință de sustenabilitate organizăm lunar un eveniment, respectiv schimb de haine și obiecte gratuit. Fiecare se uită ce are în casă și nu-i mai folosește, le aduce la acest schimb și poate să-și ia orice are nevoie. Doar să se întrebe de două ori dacă într-adevăr are nevoie de acel obiect, încât să nu ajungă din nou să aibă prea multe. Ceea ce rămâne în urma evenimentului, le donăm. Putem să le ducem și la magazinul social, sau la familii cu mai mulți copii”, mai spune Andrea Trif, arătând că își dorește în acest fel să tragă un semnal de alarmă asupra risipei.

Motivația vine din interior

După toate aceste idei, am întrebat-o de unde are atât energie și, mai ales, această dorință de a ajuta. Răspunsul ei a depășit granițele unei explicații logice, ajungând în sfera sufletului. „În viața mea călătoare pe pământ îmi place să ajut. De-a lungul timpului am voluntariat foarte mult, tocmai pentru a-mi îndeplini acest scop, această menire. M-am uitat în comunitate de ce este nevoie și am concluzionat că pot să satisfac acele nevoi printr-un concept corp-minte-suflet. Și așa am ajuns să nu fim doar un bistro cu hrană sănătoasă, ci și un loc în care ne unim și creăm o comunitate care trăiește în armonie cu mama-Pământ, eco-centric (și nu egocentric), să nu-i dăunăm și în care avem grijă și de alții, ajutând comunitățile vulnerabile, dar să avem grijă și de noi, uitându-ne un pic înlăuntrul nostru.”