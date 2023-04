Un angajat care a întârziat la muncă, lovit cu pumnii de un viceprimar din Bacău: „Am căzut pe piatră“

Viceprimarul localității Sascut este iute la mânie. Bărbatul este acuzat că a lovit un angajt pentru că acesta a întârziat la program. Costel Popa nu este însă la prima abatere de acest gen. În trecut i-a aplicat o corecție și șefului Serviciului pentru Situații de Urgență.

"Am întârziat o jumătate de oră și am fost lovit de Costel Popa și înjurat. M-a lovit în față pe partea stângă, la ochiul stâng și am căzut pe piatră. După aceea și-a scăpat cheile pe jos, eu i le-am dat și a plecat repede cu mașina primăriei", a povestit bărbatul, conform antena3.ro

Bărbatul, angajat al Serviciul de Salubritate al Primăriei Sascut de peste 30 de ani, a povestit că face naveta cu bicicleta, iar zilele trecute când a ajuns la serviciu, viceprimarul l-a lovit cu pumnul în zona ochiului stâng, iar de durere s-a prăbușit la pământ.

Se pare că viceprimarul a mai intrat în conflict cu diverși subordonați. Acesta l-a luat la bătaie, al sfârșitul lunii martie 2023 pe șeful Serviciului pentru Situații de Urgență, în biroul primarului, de față cu șeful Poliției Locale.

Cetățenii sunt revoltați că la o săptămână de la agresiune, organizația PSD Bacău nu i-a retras sprijinul politic lui Costel Popa.

Deoarece în termen de 90 de zile de la decesul primarului ales Ioan Răuță, Guvernul nu a organizat alegeri locale la Sascut, conducerea insituției este asigurată în prezent de fostul viceprimar, care a primit atribuții de primar, și de un consilier local, care a primit atribuții de viceprimar, relatează bacau.ro.

Și în Vrancea, un ales local a sărit la bătaie

Un viceprimar din Vrancea a sărit la bătaie la un cetățean venit la ședința de Consiliul Local, pe 24 februarie 2023. Altercația a avut loc în sala de ședințe a primăriei vrâncene Obrejița, în timpul ședinței de Consiliul Local, unde cetățeanul a reproșat administrației mai multe lucruri.

Viceprimarul comunei vrâncene Obrejița, Valerică Iliescu (PSD), a sărit vineri la bătaie la un cetățean prezent la ședința de consiliu Local.

Spiritele au fost mai tot timpul aprinse în timpul ședinței, cu acuzații ale consilierilor PNL la modul cum administrația PSD gestionează banii publici.

Când s-a ajuns la capitolul deszăpezire, unul dintre cetățenii prezenți în sală a lansat o tiradă împotriva edililor, vinovați în opinia lui că au lăsat comuna sub nemeți. Moment în care viceprimarul Iliescu a luat agenda de pe masă și a aruncat-o în bărbatul care reproșa activitatea edililior. Mai mult decât atât, viceprimarul a năpustit asupra cetățeanului să-l bată, fiind oprit de unul din consilierii prezenți la ședință.