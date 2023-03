Răzbunarea unui șofer pe un polițist. Conducătorul auto nu a primit nicio zi de închisoare

Un bărbat din Moinești a primit doar o amendă mai consistentă pentru că a amenințat cu moartea un polițist și pe familia acestuia. Individul s-a răzbunat pentru că omul legii îi întocmise dosar penal pentru o infracțiune la regimul rutier.

Curtea de Apel Bacău l-a condamnat definitiv pe un bărbat din Moinești la 5.000 de lei amendă penală pentru ultraj. Judecătorii au stabilit și ca acesta să îi plătească daune morale în cuantum de 12.000 de lei polițistului pe care l-a amenințat cu moartea.

Anchetatorii au stabilit că, pe 6.09.2021, în timp ce se afla pe raza municipiului Moineşti, individul a ameninţat cu moartea un polițist, agent de poliţie rutieră în cadrul Poliţiei municipiului Moineşti, și pe membrii familiei acestuia pentru că s-a ales cu dosar penal pentru încălcarea legislației rutiere.

Șoferul i-a reproșat polițistului că a avut cheltuieli mari cu procesul penal, ce s-a finalizat cu o soluție de renunțare la aplicarea pedepsei, bărbatul scăpând cu un avertisment.

„O să vin peste tine, peste familia ta”

Un martor prezent la incidentul de pe 6.09.2021 a relatat că l-a auzit pe bărbat strigându-i polițistului „ai să-mi datorezi nişte bani de la procesul pe care l-am pierdut. Nu o să rămână aşa. Cât de curând am să-ţi trimit băieţii peste tine, am să aflu unde stai. O să vin peste tine, peste familia ta.”

Amenințările au fost confirmat și de o femeie care a asistat fără voie la cele întâmplate și care l-a auzit pe bărbat când spunea „eşti dator la mine! Să ştii că nu am uitat, am pierdut mulţi bani din cauza ta! Dar stai liniştit, am eu grijă de tine, am oamenii mei în spate, am eu grijă, am să ţi-o fac, să nu crezi că se termină aşa!”

La proces, bărbatul a recunoscut fapta și a mers pe procedura simplificată de judecată pentru a obține o reducere a pedepsei. Prima instanță de judecată a apreciat că pericolul social al faptei nu este atât de mare încât să justifice aplicarea unei pedepse cu închisoarea.

„La stabilirea pedepsei orientată într-un cuantum către minimul prevăzut de lege, prima instanță a avut în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii şi mijloacele folosite, respectiv acţiunea de ameninţare s-a realizat prin ameninţări cu moartea la adresa persoanei vătămate …, ameninţări care au inclus şi membrii familiei acesteia, în scop de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu”, a motivat judecătorul care a instrumentat cazul.

Pe aceeași linie a mers și Curtea de Apel Bacău, care a dublat cuantumul amenzii penale aplicate de prima instanță, considerând că sancțiunea este suficientă pentru a-și atinge rolul preventiv și educativ.