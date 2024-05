A murit Bernard Hill. Actorul din Titanic și Stăpânul Inelelor avea 79 de ani VIDEO

Actorul Bernard Hill, cunoscut în special pentru rolurile din Titanic și Stăpânul Inelelor a murit la vârsta de 79 de ani. El a jucat în rolul Căpitanului Edward Smith, în filmul câștigător al Oscarului din 1997 și pe Regele Théoden, din Stăpânul Inelelor.

De asemenea, a avut rolul principal în drama TV de la BBC, „Boys from the Blackstuff”, unde l-a portretizat pe Yosser Hughes, un personaj care s-a luptat - și adesea nu a reușit - să facă față șomajului din Liverpool.

Actorul a murit duminică dimineață devreme, a confirmat agentul său Lou Coulson. Omagiile au apărut la scurt timp după ce a fost dată vestea morții sale.

Cântăreața scoțiană, Barbara Dickson, a scris pe X că a fost „un actor cu adevărat minunat”.

„A fost un privilegiu că drumurile noastre s-au întâlnit. RIP Benny x”, a adăugat ea.

Hill, care era din Manchester, urma să se întoarcă pe ecranele TV în seria a doua din „The Responder”, o dramă BBC cu Martin Freeman, care va începe să fie difuzată chiar de duminică. Lindsay Salt, regizorul BBC Drama, i-a adus un omagiu, spunând:

„Bernard Hill a deschis un drum pe ecran, iar cariera sa de lungă durată, plină de roluri iconice și remarcabile este o dovadă a talentului său incredibil. De la Boys from the Blackstuff, la Wolf Hall, The Responder și multe altele, ne simțim cu adevărat onorați că am lucrat cu Bernard la BBC. Gândurile noastre se îndreaptă către cei dragi lui, în acest moment trist.”

Hill a primit laude pentru rolul din „Boys from the Blackstuff”, iar serialul a câștigat un premiu Bafta pentru „cel mai bun serial dramă” în 1983.

În 2000 a fost clasat pe locul șapte pe lista British Film Institute, drept cel mai bun serial TV realizat vreodată.

O altă producție memorabilă a lui Hill la BBC TV a fost serialul dramă din 2015, „Wolf Hall”, adaptat după cartea lui Hilary Mantel despre curtea lui Henric al VIII-lea. Actorul l-a portretizat pe Ducele de Norfolk - un unchi al Annei Boleyn și un dușman al cardinalului Wolsey.

Bernard Hill a fost foarte iubit și pentru interpretările sale din trilogia epică a lui Peter Jackson, Stăpânul Inelelor. S-a alăturat distribuției pentru cel de-al doilea film, The Two Towers din 2002, și a revenit în franciză pentru The Return Of The King din 2003, care a câștigat 11 Oscaruri.

Alte roluri din cariera sa de zeci de ani au inclus serialul BBC din 1976 „I, Claudius”, o apariție în „Gandhi” din 1982, „Shirley Valentine” în 1989, „Regele Scorpion” în 2002 și filmul „Tom Cruise” din 2008.

Bernard Hill trebuia să fie prezent sâmbătă la Comic Con Liverpool, dar a anulat în ultimul moment.

Pe măsură ce a apărut vestea despre moartea lui, organizatorii au spus pe platforma de socializare X că au fost „înfricoșați” de moartea lui Hill și au transmis familiei sale „multă putere”.