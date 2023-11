Spital nou de oncologie în județul din România cu cele mai multe cazuri de cancer FOTO

Județul cu cele mai multe cazuri de cancer din țară are începând de astăzi, 29 noiembrie 2023, un spital nou de oncologie. La inaugurare a fost prezent și Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Spitalul funcționează într-o clădire din zona istorică din centrul oraşului care a fost modernizată şi modificată cu 16 milioane de lei.

Noul spital a fost construit cu o finanţare de 13 milioane de lei oferită prin PNDL, diferenţa de trei milioane de lei fiind asigurată de Consiliul Judeţean Arad.

Înainte în clădire a funcționat leagănul pentru copii, apoi a fost maternul, iar după a funcționat o perioadă Evidența Populației.

Noul spital are o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 3.500 de metri pătraţi, 50 de paturi pentru spitalizare continuă şi trei paturi pentru spitalizare de zi.

La Arad în urmă cu şase ani a fost inaugurat un spital TBC în cartierul Grădişte din municipiu, iar anul acesta a fost inaugurat un spital de psihiatrie la Căpâlnaş.

Acesta este al treilea spital construit de Consiliul Județean. Iustin Cionca președintele Consiliului Județean a declarat că în ultimii ani, au fost proiecte de 220 de milioane de euro, deoarece au obţinut finanţări nerambursabile pentru sectorul sanitar. În şapte ani, aproape 1.000 de echipamente de ultimă generaţie au fost achiziţionate pentru SCJU. De asemeena, a spus că prin noul spital arădenii nu mai trebuie să părăsească orașul pentru a se trata.

Mai ales că în judeţul Arad sunt în evidenţă aproximativ 14.500 de pacienţi oncologici. Acest fapt plasând Aradul în top cu cea mai mare rată de îmbolnăvire din ţară.

„Spitalul de Oncologie pe care îl inaugurăm astăzi este un element important în infrastructura medicală înnoită a Aradului. Acolo unde alții nu au îndrăznit nici să se apuce de lucru, noi reușim să terminăm investiție după investiție și să redesenăm, cu tușe moderne, secțiile și clădirile de spital. Continuăm cu construirea de la zero a sediului Medicinei Legale și cu cel mai mare proiect arădean în sănătatea publică, Complexul Matern-Pediatrie, legat de imobilul Spitalului Județean, și unde grupăm toate secțiile de pediatrie sub același acoperiș. Urmează, și am încredere că vom câștiga finanțare, refacerea Spitalului de Psihiatrie din municipiul Arad, un proiect bun, dar aflat pe lista de rezervă pentru alocarea de fonduri”, a declarat Iustin Cionca.

Ministrul Cătălin Predoiu, prezent la eveniment, a declarat:

„Acest eveniment de inaugurare a unui spital, fără îndoială de nivel european sub aspectul organizării şi dotării imobiliare, fără îndoială la acelaşi nivel şi în perspectiva echipamentelor care vor utila spitalul, acest eveniment este plin de semnificaţie. A oferi acest spital arădenilor şi judeţelor limitrofe e un act de patriotism şi europenism”.