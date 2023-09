Cum i-a speriat o arădeancă pe jurații de la „Chefi la cuțite” VIDEO

Arădeanca Elena Deneș (Bodea) a dat emoții juraților la emisiunea ”Chefi la cuțite” unde a recitat o poezie dedicată lui Sorin Bontea. Versurile au stârnit reacții surprinzătoare.

Niciunul din jurați nu știa despre ce este vorba, iar Chef Bontea era aproape sigur că este o actriță.

Arădeanca se descrie ca o femeie ambițioasă, așa că, și-a dorit să facă ceva diferit atunci când a venit la Chefi la cuțite. Pe lângă desertul ei care a fost apreciat, concurenta a scris o poezie pentru Sorin Bontea, care a fost surprins de versuri.

A fost vorba doar de o surpriză de ziua juratului de naștere.

„De ce zâmbești? E adevărat!? Te-ai răzgândit, ne-am împăcat? Iar ne iubim, eu te-am iertat demult! La tine nu și da nu sunt decât aceleași vorbe în vânt. Hai, spune! Ce ai de gând să faci? Deschide gura și lasă-mă să-ți mai sărut nu gura, ci răspunsul mut”, sunt doar câteva dintre versurile scrise de concurentă pentru Chef Sorin Bontea.

Florin Dumitrescu a mărturisit că a fost uimit de ceea ce a spus Elena Deneș și era convins că situația va „escalada” curând. Nu a fost așa, căci a fost vorba doar de o surpriză de ziua juratului de naștere.

Arădeanca a gătit foarte bine astfel a primit șansa de a merge mai departe, fapt care a bucurat-o.

„Am înțeles, mă, că este o poezie. Am prins din prima că este vorba de o poezie, am zis că e o actriță ceva, că a recitat bine”, a spus Sorin Bontea.

Elena are un cabinet de nutriție în Arad și este foarte apreciată în domeniul în care activează, mai ales are sfaturi utile pentru sănătate, multe dintre ele publicate în Adevărul.

Este vorba despre Cum să nu te mai îngraşi după ce ai renunţat la o dietă alimentară. Nutriţioniştii explică modalităţile în care se poate evita efectul yo-yo

sau 10 beneficii esenţiale ale bananelor: sunt antidepresive, combat anemia, întăresc oasele, până şi coaja ne este de folos - recomandările medicilor

„Chefi la cutite o experienta unica! Puteți să mă vedeți duminică aceasta le televizor. Nu am gătit mâncare de dieta….pentru că știu că chefilor nu le place”, scria arădeanca, acum câteva zile pe pagina de Facebook .