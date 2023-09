Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023: Cine a câștigat a opta amuletă . Moment inedit în această ediție

După ce chef Cătălin Scălătescu a câștigat prima lui amuletă, în ediția de ieri seară, jurații au primit o nouă provocare. În ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023, cei trei chefi au avut de gătit cu ingrediente inedite, conform a1.ro.

Andreea Bălan a fost cea care a degustat combinațiile „nebune” și a acordat cea de-a opta amuletă de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Artista a acceptat provacarea, dar a fost surprinsă să afle de a mâncat, de fapt.

„N-am simțit cârnații în farfuria cu pește că ar fi ceva în neregulă cu ei. Adică s-au combinat foarte bine”, a ținut să precizeze artista despre preparatul lui chef Sorin Bontea.

Juratul a dezvăluit și cum a reușit chef Cătălin Scărlătescu să integreze bomboanele în felul de mâncare gătit de el. „A fiert bomboanele, le-a răcit, mirosea a ceai de fructe. Și apoi a făcut dressing cu ele. Foarte ingenioasă asta!, a spus juratul.

Cerere în căsătorie în timpul emisiunii

Răzvan Mincă are 38 de ani este și este proprietarul unui restaurant din București Concurentul i-a impresionat pe jurați cu un preparat simplu, dar cu in igredient inedit: taco cu greieri și guacamole și a reușit să obțină cuțitul mult dorit.

Însă, după jurizare, cei trei chefi au avut parte de un moment inedit. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au asistat la o cerere în căsătorie la TV, în ediția 8 de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023.

„Vreau să fac și eu o surpriză. Pot să o chem pe Irina și pe Scumpi, iubita mea? E un moment mai special”

„Ești sigur că vrei să faci asta?”, a întrebat chef Florin Dumitrescu, după ce a realizat că urmează să fie martorii unei cereri în căsătorie la TV.

„Dacă zice „Nu” ce faci”?, a adăugat și chef Cătălin Scărlătescu.

„Să sperăm că nu zice”, a fost tot ce a putut să mai răspundă bărbatul.

Imediat după ce Scumpi a intrat în platou, chefii au întrebat-o dacă a văzut decorurile pe care iubitul ei le-a pus pe farfurie, pentru a-i distrage acesteia atenția. Între timp, Răzvan Mincă a pregătit inelul și s-a așezat în genunchi.

Tânăra a fost extrem de surprinsă de cererea în căsătorie de la Chefi la cuțite, însă fără să mai aștepte întebarea, ea a răspuns „Si!”

„A zis „Da””!, au exclamat chefii care au fost martorii momentului special.

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât in fata chefilor”, a mărturisit Răzvan Mincă după ce și-a cerut iubita în căsătorie în ediția 8, de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023.

„Am avut mai multe emoții decât el”, a declarat tânăra. „Nu mă așteptam. Îmi tremură mâinile”, a adăugat ea.