Ce vrea Aradul să facă pentru Republica Moldova: „Dacă ratează acest tren, va continua să se depopuleze“

Directorul Consiliului Județean Arad, Andrei Ando, se află în aceste zile alături de alți delegați români în Republica Moldova pentru a discuta despre atragerea fondurilor europene.

Andrei Ando și-a exprimat punctul de vedere cu privire la traiul moldovenilor. Directorul Consiliului Județean Arad spune că oficialii români nu s-au dus în Republica Moldova să de lecții, ci să învețe, să-și lărgească orizontul, să vorbească despre ceea ce Aradul poate oferi basarabenilor.

„Republica Moldova este frumoasă, oamenii sunt buni, dar au nevoie de ajutor și susținere. Vă dau un exemplu: prețurile sunt aproape ca în România, dar salariile sunt de trei ori mai mici... Sigur că e grea viața! Convingerea mea este că peste zece ani, dacă țara va începe procesul de preaderare la Uniunea Europeană, dacă va beneficia de fonduri europene, se va moderniza, va fi de nerecunoscut. Dacă însă ratează acest tren, vă continua să se depopuleze și să facă doi pași în față, trei în spate. Cele mai multe depind, acum, de felul în care moldovenii vor ști să speculeze războiul din Ucraina. Nu vreau să sune cinic, dar poate fi lozul lor câștigător, să fie considerați o zonă de interes strategic pentru securitatea UE și tratați ca atare...”, spune Andrei Ando.

Directorul arădean mai afirmă că în Republica Moldova au discutat despre cum putem contribui, fiecare, să schimbăm în bine viața oamenilor.

„Am avut întâlniri cu rectorul Emil Ceban, primarul general adjunct al Chișinăului, Olga Ursu, președinții raioanelor Ștefan Vodă, Anenii Noi, Ialoveni, Hâncești, și cu consilierul raional Alexandru Brânză, de la Ungheni, cu directorul Institutului de Proiecte, Iurie Calestru, cu jurnaliști și funcționari. Am vorbit despre transferul de experiență în domeniul fondurilor europene, am promovat învățământul superior arădean, care oferă un sistem de burse pentru studenții din Moldova, am prezentat oportunitățile pentru investitorii non-UE în Zona Liberă Curtici-Arad”, arată Ando.

A vorbit despre greșeli și soluții

Andrei Ando a subliniat faptul că niciodată Aradul nu a avut o expunere mediatică atât de intensă în Republica Moldova, ca acum. În trei zile a vorbit la două televiziuni naționale (TVR Moldova și Tezaur TV) și la trei posturi de radio (Radio Moldova, Vocea Basarabiei și Radio Chișinău) despre modelul de dezvoltare al județului Arad, pe fonduri europene, despre parcursul european al Republicii Moldova, despre transferul de cunoștințe pe care îl propune Primăriei Chișinău, raioanelor partenere și înfrățite cu Aradul, instituțiilor care vor scrie și gestiona proiecte europene.

„Am vorbit despre greșelile pe care le-am făcut noi, la Arad, despre soluțiile pe care le-am găsit, despre problemele pe care le-am rezolvat. Și, mai ales, despre faptul că în următorii zece ani Republica Moldova va fi de nerecunoscut, se va schimba în bine, dacă mizează pe calea europeană. Am fost și la emisiunea Tezaur TV, din Chișinău, la emisiunea "Noi și Lumea", moderată de Luminița Cucu. Aradul și vestul României, în general, pot fi exemple de bune practici pentru administrațiile din Republica Moldova în pregătirea și gestionarea proiectelor europene. Am vorbit și despre greșelile pe care le-am făcut noi, în țară, și pe care Republica Moldova are șansa să le poată evita fără să le învețe, ca noi, pe propria piele. Dar am prezentat și relația noastră cu raioanele Ungheni, Ialoveni și Anenii Noi, care ne ajută să înțelegem mai bine Republica Moldova și să fim mai prezenți printre prietenii noștri de aici, să găsim împreună soluții și pentru problemele lor, dar și pentru ale noastre. Învățăm și noi, pentru că încape loc de mai bine”, încheie oficialul arădean Andrei Ando.