Iași: Lansarea următorului pachet de fonduri europene pentru România

Comisarii europeni Nicolas Schmit (muncă și drepturi sociale) și Elisa Ferreira (coeziune și reforme) se află la Iași, alături de Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Marius Budăi, ministrul Muncii.

Oficialii europeni au venit în România pentru a participa la evenimentul de lansare a programelor naționale pentru România din cadrul Politicii de Coeziune a UE, cadrul prin care statele membre au acces la fondurile europene în funcție de prioritățile stabilite.

Luni dimineață, cei doi comisari s-au întâlnit, la București, cu premierul Nicolae Ciucă.

„Suntem conștienți de provocările uriașe cu care vă confruntați în România, dar vedem și potențialul uriaș pe care-l aveți pentru dezvoltare și inovație”, a declarat, la Iași, comisarul Elisa Ferreira.

„Vorbim despre coeziune economică, de faptul că fiecare stat membru trebuie să fie mai puternic, dar vorbim și despre coeziunea socială. Niciun stat membru nu trebuie să fie lăsat în urmă. Cu noile programe vrem să confruntăm noile pericole prin care trece Uniunea Europeană, dar împreună le vom depăși”, a declarat, la Iași, comisarul Nicolas Schmit.

„Acest instrument este cea mai importantă unealtă europeană de investiții. Este un vector pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și dezvoltare. Politica de coeziune a adusRomâniei competitivitate economică, iar productivitatea muncii a crescut cu 64% datorită fondurilor europene”, a spus Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la Iași.

„Este limpede că sprijinul oferit de fondurile europene a contribuit substanțial la aceste cifre. Ne așteptăm ca proiectele pe care le avem în lucru până la finele anului să aducă o creștere economică mai mare cu 23%”, a adăugat acesta.

Lansarea următoarei politici de coeziune la nivelul UE permite accesarea fondurilor europene disponibile României în cadrul acestui nou exercițiu financiar, în perioada 2021-2023.

În acest interval, România va avea la dispoziție fonduri europene în valoare de 46 de miliarde de euro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat de curând că, la jumătatea lunii mai, va lansa și platforma prin care românii pot depune proiecte pentru a beneficia de finanțare europeană în aceste programe noi.

Absorbția fondurilor europene este unul dintre principalele canale de dezvoltare a României de la aderarea la Uniunea Europeană, în 2007. România este unul dintre statele beneficiare nete în balanța de plăți cu Uniunea. Cu alte cuvinte, de când am devenit stat membru, am încasat mai mulți bani de la UE decât am cotizat.

Contribuția totală a României la bugetul Uniunii se ridica, la 1 ianuarie 2023, la 26,5 miliarde de euro. Absorbția, însă, însumează peste 80 de miliarde de euro. Avem, astfel, o diferență netă de 53,5 miliarde de euro - bani care au intrat în România prin fondurile europene.

