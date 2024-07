Au fost prinși inivizii care au aruncat în aer bancomatul din Șiria. Un albanez și doi arădeni au fost reținuți în urma unui flagrant VIDEO

Un albanez și doi bărbați din Arad au fost prinși după ce au jefuit un bancomat în localitatea Șiria. Aceștia au aruncat bancomatul în aer și au fugit cu banii, însă au fost prinși înainte să părăsească România, a transmis IPJ Arad într-o conferință de presă.

„A fost o muncă la foc continuu de la momentul în care a fost sesizată această faptă (...) Poliția Arad a fost sesizată cu o plângere referitoare la un furt comis prin modul de operare explozie. La fața locului s-au deplasat colegii de la IPJ Arad, după care am ajuns și noi, Direcția de Investigații Criminale și împreună am demarat activitățile investigative sub coordonarea directă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad și pe această cale doresc să mulțumesc procurorilor care supraveghează cauza", a declarat comisarul șef Cristian Gheorghe.

Acesta a povestit cum a decurs întreaga operațiune care a dus la prinderea infractorilor.

„S-a pornit de la cercetarea la fața locului, au fost desfășurate mai multe activități cu ajutorul colegilor de la Operațiuni Speciale și Institutul Național de Criminalistică, care în cursul acestei dimineți s-au soldat cu depistarea a trei indivizi cunoscuți pentru acest mod de operare. Indivizii respectivi doreau să părăsească teritoriul României, motiv pentru care am intervenit și i-am condus la sediul Poliței. În momentul de față sunt efectuate patru percheziții domiciliare din județul Arad și județul Maramureș", a adăugat acesta.

Acesta a informat totodată că este vorba despre un cetățean albanez, căsătorit în România și care locuiește în județul Maramureș. Ceilalți doi infractori sunt cetățeni români din județul Arad, cu domiciliul la aproximativ 40 de kilometri de Șiria.

În urmă cu o săptămână, câțiva indivizi au aruncat în aer un bancomat din Șiria și au sustras aproximativ 200 de mii de lei. Din acel moment a urmat o mobilizare în forță a organelor de poliție, iar începe din urmă autorii au fost identificați și prinși înainte de a părăsi România.