Tânără din Transnistria, șefă de promoție la un colegiu din România. Cum a trecut Vlada de la rusă și chirilică, la limba română și scris latin

O tânără din Transnistria, aflată de doar trei ani în România, a devenit șefă de promoție la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir (Alba). Vladislava Meascovscaia a absolvit colegiul cu cea mai mare medie – 9,97.

Vlada, cum îi spun colegii și prietenii Vladislavei Meascovscaia, are 20 de ani, este din Transnistria și a ajuns la colegiul din Cugir în 2019, la începutul clasei a X-a.

Și-a împachetat viața în două valize și a venit din Republica Moldova la Cugir. „Sincer, nici până acum nu știu cum am ajuns aici, pentru că e prea departe de casă, dar cred că așa a fost să fie”, mărturisește absolventa, potrivit cugirinfo.ro.

Deși acasă în Transnistria a învățat în limba rusă, iar pentru scris folosea alfabetul chirilic, Vlada a reușit în trei ani nu doar să învețe limba română, dar și să termine liceul cu nota cea mai mare din promoția ei.

Își amintește că nu înțelegea pe nimeni când a venit pentru prima dată la cursuri: „Accentul și cuvintele erau neclare pentru mine, dar cred că am avut, așa să zic, noroc, pentru că am învățat acasă foarte mult, în perioada de pandemie, în online. A fost greu, dar nu imposibil”.

Limba română a început să o învețe în vara dinainte să ajungă la Cugir, iar apoi în timpul anului școlar. Spune că inițial scria foarte greu și deseori trecea automat la chirilică, dar cu timpul s-a obișnuit cu noul stil de învățare. Partea cea mai dificilă a fost să înțeleagă noua mentalitate și cultura diferită.

Voluntar pentru ucrainenii care fug de război

În ceea ce privește pregătirea pentru bacalaureat, tânăra spune că beneficiază de ajutorul dirigintei sale, care este profesoară de limba română, pentru că mai are probleme cu exprimarea, iar la celelalte materii învață singură.

După terminarea bacalaureatului, Vlada vrea să își continue studiile la Universitatea de Vest din Timișoara. Ca orice tânără de vârsta ei, Vlada iubește dansul, sportul, dar și gătitul și învățătura.

Proaspăta absolventă povestește că s-a înscris ca voluntar și a ajutat familiile de ucraineni, care au ajuns în Alba, fugind din calea războiului. Mai spune că performanța ei nu se datorează deloc tocitului pentru medie și că un factor important a fost alegerea unui profil care i se potrivește în totalitate și anume profilul filologic.

„Este o onoare să dețin titulatura de șefă de promoție. Nu m-am așteptat să fiu șefă de promoție, am învățat mereu pentru că îmi place, nu pentru bursă sau titlu. M-am bucurat foarte mult când m-au anunțat și am realizat că, totuși merit tot ce mi se întâmplă. Părinții mereu m-au susținut în toate, spunându-mi că dacă am oportunitatea, să merg cât mai departe posibil și să fac cât mai mult posibil”, a mai precizat Vladislava Meascovscaia, tânăra strălucită din Transnistria, Republica Moldova.