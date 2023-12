Tânăra care i-a convins pe jurații de la Imperiul Leilor cu brandul de lenjerie intimă înființat cu mama și bunica ei

O tânăra antreprenoare din orașul Cugir, care a pus bazele unui brand de lenjerie intimă, a obținut o finanțare de 50.000 de euro la emisiunea Imperiul Leilor, difuzată de Pro TV.

Brandul este o poveste de familie în care sunt implicate trei generaţii de femei: bunica, mama și fiica. Acestea cos manual inclusiv dantela pe care o folosesc în procesul de confecționare a lenjeriei intime.

​Produsele sunt realizate în atelierul din Cugir, acolo unde pot fi croite în funcţie de preferinţele purtătoarelor.

„Delicate Lace a prins contur în anul 2018 și s-a transformat treptat într-o afacere de familie. Am pus bazele acestui proiect împreună cu mama mea, cu care lucrez și îmi pun în aplicare toate ideile. Ne-a ajutat și bunica mea, pentru un produs pe care l-am avut într-o colecție anterioară, pe care am avut aplicată o dantelă realizată 100% de către noi.

Pentru a putea scala businessul am început o colaborare cu o fabrică de specialitate din zonă. Ne dorim să avem o întreagă colecție cu lenjerie care are aplicată dantelă manuală. Cel mai mult am nevoie de o persoană cu conexiuni, care să mă ajute să mă dezvolt mai mult decât până acum”, a spus tânăra de 35 de ani, la Imperiul Leilor.

Angela Filimon le-a oferit „leilor” 30% din companie pentru o finanțare de 50.000 de euro „Putem să încercăm împreună să te ghidăm înspre o zonă safe, în care tu să câștigi și de care noi să fim mândri. Pentru că noi asta ne dorim, nu neapărat să facem un profit acum, pentru că chiar ești un start-up. Sunt de acord să încercăm să facem un antreprenor serios din tine. Acceptăm procentele de 30% pentru 50.000 de euro așa cum ai spus tu”, a spus Cristina Bâtlan.

Business feminin de familie.

Absolventă a Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, Angela a lucrat după terminarea facultăţii în domeniul hotelier şi, ulterior, a fost senior buyer în cadrul unei multinaţionale din Alba timp de cinci ani. Apoi, au venit doi copii şi pasul spre antreprenoriat. Ideea de a lansa un proiect axat pe lenjerie intimă a venit astfel dintr-o nevoie pur personală, la acel moment fiind puţine opţiuni locale care să răspundă propriilor standarde ale antreprenoarei.

Alături de mama ei, lângă Angela Filimon au mai stat sora şi bunica ei, astfel că este un business feminin de familie. Delicate Lace a pornit de la bun început cu un concept care lipsea din piaţa de profil, şi anume acela al lenjeriei personalizabile, în funcţie de silueta fiecărei purtătoare, practic un made-to-measure adus mai aproape de trup ca niciodată.

Antreprenoarea mai spune că materialele utilizate sunt achiziţionate din Europa, alegând fibre sustenabile, cum ar fi bumbac organic, bumbac 100%, dar şi dantelă, microfibră şi tul. Antreprenoarea spune că în curând va fi lansat un nou material, tot din categoria celor sustenabile, inovaţia urmând să se regăsească într-o nouă colecţie.

Până acum, eforturile forţelor feminine din spatele Delicate Lace s-au concentrat mai ales pe piaţa din România, dar acest lucru s-ar putea schimba de anul acesta. Totodată, un alt plan de dezvoltare este diversificarea canalelor prin care clientele pot ajunge la produsele Delicate Lace.