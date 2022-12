Pasiunea unui iubitor de animale ieșit la pensie: crește iepuri din rasa Uriaș de Transilvania, creată de un român

Un bărbat din județul Alba s-a apucat, la pensie, de creșterea iepurilor din rasa Uriaș de Transilvania. Nicu Țăran are 66 de ani și este pasionat de creșterea iepurilor încă de când era copil.

Pentru o perioadă a fost nevoit să se oprească pentru că a plecat la Simeria, la școala de mecanici de locomotivă. Revenit acasă, și-a reluat pasiunea, iar de câțiva ani s-a specializat în creșterea iepurilor din rasa Uriaș de Transilvania. Aceasta este singura rasă de iepure românesc standardizată, în prezent fiind în proces de omologare.

În comuna în care locuiește, Săliștea, a avut loc, recent, o expoziție a crescătorilor, din zonă, de iepuri, porumbei voiajori și găini de rasă. A fost prezent și Nicu Țăran, cu două exemplare de iepure uriaș de Transilvania și unul de Uriaș Gri German, aceasta din urmă fiind prima rasă pe care a crescut-o în gospodăria sa. Deși are mult de muncă la creșterea iepurilor, crescătorul spune că pasiunea care o are pentru ei îl face să nu simtă greul. În prezent, are în jur de 40 de exemplare, cu multe din ele participând la expoziții.

„Este foarte multă muncă depusă, curățenie și mâncare specifică. În primul rând lucernă, care le place foarte mult, după care cereale cum ar fi porumb sau grâu. Este o pasiune de mic copil și o continui cât se mai poate, fiind o plăcere. Este o concurență acerbă între colegi, între marii pasionați de creșterea iepurilor. Acum ne pregătim de montări, apoi vine preselecția și mergem mai departe la concursuri în București sau, eventual, în Ungaria”, spune crescătorul de iepuri din Alba.

Nicu Țăran are, în prezent, 40 de exemplare acasă, unul matur ajungând la o greutate de șapte - opt kilograme.

Vicecampion național cu un exemplar de Uriaș de Transilvania

Acesta colaborează cu crescători de iepuri din mai multe județe.

„Sunt înscris și la clubul crescătorilor de iepuri de rasă din Transailvania, asociația crescătorilor din Aiud. Suntem mulți crescători și prieteni, colaborăm împreună și reușim să facem treabă bună. Schimbăm informații între noi și ne oferim unul altuia masculii pe care îi avem pentru montă”, afirmă Nicu Țăran.

Pe sfârșitul acestui an are în pregătire montarea a șase femele, de la care speră să obțină pui cu care să participe la următoarele concursuri, peste cinci - șase luni.

Anul acesta, a participat la expoziții în mai multe localități din țară, iar la București, la expoziția națională din 14 decembrie 2022, a obținut titlul de vicecampion colecție cu Uriașul de Transilvania. În palmaresul său, se mai găsește și un titlu de campion național în 2019. Pe langă iepurii premiați, crescătorul a mai câștigat și titlul de campion național la București cu exemplarele sale de găini din rasa Viandot pitic orange.

2022 a fost primul an după pandemie în care s-au organizat expoziții și concursuri. Nicu Țăran are în plan să meargă și la expoziții internaționale.

„Am fost la o expoziție în Austria, dar doar ca vizitator. Exemplarele de acolo erau de o calitate foarte ridicată. Sper ca pe viitor și eu să pot participa la o astfel de expoziție”, a completat crescătorul de iepuri.

Rasă creată de un genetician român

Rasa Uriaș de Transilvania a fost creată de geneticianul Valentin Petrescu Mag, cercetător ştiinţific şi lector universitar în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Uriaşul de Transilvania are în genele sale caracteristicile mai multor rase şi populaţii. Pe linia sa descendentă se află Uriaşul Gri, Pestriţul German, Iepurele Californian şi iepurele autohton „de coteţ“, reprezentant al unei rase nestandardizate, neomologată.

Unele dintre rasele alese au servit ca donatoare de culoare, altele au conferit mărime, robusteţe, iar altele rezistenţă la boli şi factorii climatici locali. După şapte ani de încrucişări, a rezultat o rasă originală prin cel puţin 3-4 caractere unice faţă de alte rase. Fiind conceput ca rasă grea pentru carne, greutatea minimă a Uriaşului de Transilvania este de patru kilograme, iar greutatea maximă, de nouă kilograme. Randamentul la sacrificare este unul maxim pentru o rasă grea: peste 60%.