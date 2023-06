Aflux uriaș de turiști la cea mai nouă stațiune balneară din România. După doar 30 de zile, trebuie investiții noi

Noua bază de tratament și agrement de la Ocna Mureș, deschisă în 13 mai 2023, a înregistrat rezultate financiare mult peste așteptările autorităților. În 30 de zile au existat aproape 30.000 de intrări.

Complexul a fost construit din fonduri publice, banii fiind alocați de Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș, investiția totală fiind de circa 7 milioane de euro. Potrivit primarului Silviu Vințeler, în cele 30 de zile au existat circa 30.000 de intrări, dintre care aproximativ 25.000 au fost persoane plătitoare. Diferența o reprezintă copiii sub 7 ani care beneficiază de intrare gratuită.

„Veniturile au fost peste așteptări și se cifrează la aproape 1,7 milioane de lei. 67% dintre intrări au fost pentru 4 ore, iar 33% pentru întreaga zi. Am avut foarte mulți turiști, care au umplut toate pensiunile și disponibile în oraș. 99,9% dintre aceștia au fost mulțumiți de condițiile de la baza de agrement și tratament”, a precizat Silviu Vinețeler, care a completat că autoritățile nu au fost pregătite pentru un aflux atât de mare de clienți.

„Am avut și 2.000 de persoane într-o zi, în ziua de Rusalii, ceea ce a reprezentat un efort foarte mare pentru angajați. În zilele de peste săptămână avem între 500 și 750 de persoane, dar au fost zile și cu 1.500 de intrări”, a afirmat primarul din Ocna Mureș. Acesta a mai spus că au fost demarate o serie de investiții noi, necesare pentru a face față afluxului de turiști.

Este vorba, în primul rând, despre un sistem care să automatizeze procesul de furnizare a apei încălzite din bazinele cu apă sărată și apă dulce. De asemenea, se achiziționează noi dulapuri pentru vestiare și șezlonguri, precum și mașini pentru realizarea curățeniei.

„Până la sfârșitul lunii iunie vom da drumul și la partea de tratament. Deocamdată se face doar masaj de relaxare”, a mai spus primarul. Baza de tratament va avea contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât va exista posibilitatea unor tratamente subvenționate sau gratuite.

Se redeschide hotelul de trei stele din oraș

Foarte important pentru turiști va fi apropiata redeschidere a singurului hotel din oraș, Europa, care va pune la dispoziție, începând de săptămâna viitoare, un număr de 54 de camera la un confort de trei stele. De menționat că pensiunile din Ocna Mureș, precum și cele din localitățile apropiate, sunt ocupate aproape permanent de la momentul deschiderii băilor.

În plus, a apărut deja o piața a închirierilor de camere sau apartamente din oraș în regim hotelier. „La o lună de la deschiderea complexului suntem pe plus din punct de vedere financiar și putem face și investiții noi. Am pornit cu 35 de angajați și acum avem 53 de oameni cu care se lucrează”, a mai spus primarul orașului Ocna Mureș. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a precizat că investițiile pentru dezvoltarea orașului Ocna Mureș vor continua.

„Există o mare șansă de regenerare a orașului pornind de la băile sărate. Administrația locală are deja un proiect privind construirea unui aquaparc, iar lângă băi va fi ridicată o structură de cazare. De asemenea, vom iniția demersuri la Ministerul Economiei pentru preluarea zonei unde se află sondele pentru a amenaja un parc tematic. În plus, intenționăm să înființăm, în colaborare cu istoricii, un muzeu al sării. Toate acestea au o perspectivă de 10 ani, la finalul perioadei orașul urmând să fie mult schimbat față de ceea ce este în prezent”, a afirmat Dumitrel.

Potrivit acestuia, dezvoltarea orașului va fi conexată cu cea a localității Ocnișoara, din comuna Lopadea Nouă, unde există, de asemenea, demarat un proiect pentru construirea unui complex de agrement rural.

Un bilet pentru o zi la complexul din Ocna Mureș, pentru un adult, costă 60 de lei, de luni până vineri, respectiv 70 de lei pentru zilele de sâmbătă și duminică. Copiii cu vârsta între 7 și 14 ani plătesc 35 de lei/zi. Există și tarife pentru un interval de 1-4 ore, respectiv 45 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, care sunt de 30 de lei, respectiv 18 lei, după ora 17.00 Tarifele abonamentelor sunt de 50 de lei/zi pentru adulți, respectiv 25 de lei/zi la copii, perioada minimă de abonament fiind de 7 zile. Programul complexului este zilnic, între orele 09.00 - 22.00.