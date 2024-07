VIDEO Un vlogger celebru face acuzații grave. „M-au deportat pentru că sunt român”

Celebru după ce a străbătut întreaga lume și a făcut interviuri cu personaje importante, Cătălin Stănciulescu a trăit o experiență negativă în Belize. Autoritățile nu i-au permis accesul pe teritoriul țării, deși îndeplinea toate condițiile. Acum, el vine cu acuzații grave la adresa acestora.

Cunoscutul vlogger Cătălin Stănciulescu e dependent de adrenalină și a străbătut întreaga lume în lung și în lat. A fost în Columbia, iar acolo a făcut un interviu pentru You Tube cu fratele temutului baron al drogurilor, Pablo Escobar și cu apropiați de-ai acestuia. Și mai recent, Cătălin a fost în locul cunoscut ca „proiecția infernului pe pământ”, la Marawi, în Filipine. Aici, în urmă cu doar câțiva ani, teroriștii islamiști au provocat un adevărat iad, după ce au asediat și cucerit locul. Ulterior, teroriștii afiliați ISIS au fost alungați cu greu de armata filipineză, la finele unui adevărat război sângeros, dar zona este în continuare una extrem de periculoasă.

Cătălin Stănciulescu nu a reușit să intre în Belize, deși avea actele în regulă. Cunoscutul vlogger spune că a fost discriminat și tratat ca un infractor doar pentru că autoritățile l-ar fi suspectat că vrea să intre în SUA sau în Mexic fără viză. Evident, vloggerul nu este singurul român în această situație, dar e printre puținii a cărui voce este auzită de sute de mii de conaționali. El are 634.000 de urmăritori numai pe You Tube, iar clipul în care prezintă ceea ce i s-a întâmplat în Belize a fost strâns în mai puțin de două zile aproape 150.000 de vizionări.

Încă din avion, în zborul Honduras - Belize a avut probleme, când a fost întrebat dacă are viză pentru SUA. Odată ajuns la destinație, în Belize, nu a fost lăsat să iasă din aeroport și a fost expulzat, chiar dacă a reușit să vorbească la telefon cu consulul României.

„M-a luat un tip, a mers cu mine, a stat cu mine, am vorbit cu el acolo și după vreo două ore de stat, după ce m-a trecut el pe la Immigration, am avut acces la Pașaport, nu știu ce, mi-a zis uite așa: «Dom'le, uite, numai în ultimele două luni am avut un grup de 14 români care voiau să intre ilegal și am avut niște probleme foarte mari cu mexicanii, respectiv cu americanii. Și de atunci noi nu mai vrem să mai lăsăm decât dacă sunt oameni din ăștia care vin cu bilet, round-trip, se întorc acasă, cu rezervări, cu totul făcut.» Și îi spun, da, da, nu sunt eu, iar el «Da, știu, ai dreptate, nu știu ce, sunt de acord cu tine, și colegii mei au zis la fel, dar pur și simplu avem directivă de sus să nu lăsăm pe absolut nimeni»”, a povestit Cătălin.

El a amintit că nu a fost la prima experiență în Belize și că mai are prieteni care nu au fost lăsați să intre în țară. Functionarii vamali i-au spus că nu îl lasă să intre pentru că nu are bilet de întoarcere pentru România, însa vloggerul spune că acesta era doar un pretext.

Deși i s-a spus să își ia bilet de avion pentru România, caz în care va avea acces în țară, el a fost expluzat imediat după ce și-a achiziționat tichetul.

Reacțiile au urmăritorilor săi au fost prompte, iar câteva mii de oameni au comentat. Cei mai mulți au încercat să-l consoleze, în timp ce alții au scris că au pățit la fel. Au existat însă și câteva excepții.

„Am trecut din Chetumal - Mexico pe cale maritimă în Belize - Caye Caulker. Când au văzut pașaportul românesc, au pus o mulțime de întrebări, aveam viză de turist în Statele Unite. În momentul când au văzut această viză, m-au lăsat să intru. P.S - Caye Caulker - este o insulă absolut superbă”, a scris cineva.

„Cătăline, ei și-au transmis mesajul prin tine către români. Să nu mai vină că nu îi lasă să intre. A fost puterea exemplului. Cum poate să fie mai ușor de atât să transmiți un mesaj decât prin cineva cu atâtea vizualizări?”, a scris alt internaut. „Tu ai mai mulți urmăritori decât populația Belize. Asta trebuia să le spui!”, a punctat cineva.

„Le vom da interdicție cu redirecționare în Siberia”

„Cei cu avionul mic înspre Belize aveau și ei o afacere, vine străinul, are oferta 200 de dolari, plătește banii și este trimis înapoi, nu are avionul locuri libere. Dacă îți zicea de la plecare vama vezi că nu poți intra în Belize că nu vrea vama,nu mai luai țeapă 200 de dolari biletul . Dar vama de unde ai plecat a tăcut, avionul mic a încasat banul pe interes și te-ai plimbat cu acel avion. Fugi din Belize în Mexic nu se justitifica rațional ideea să fugi cu rucsacul doar fără scuter. Granița se trece cu un mijloc de transport și bagaj puțin, iar tu aveai două bagaje imense. Belize = țeapă cu avionul mic și 200 de dolari. Și țeapa asta o iau toți turiștii străini, puteau să îți zică nu îți vindem bilet pentru că te vor respinge cei din Belize că la fel procedează cu toți turiștii străini ce nu au vize pentru America”, a fost altă opinie.

„Dacă ei nu te vor, tu nici atât pe cei din Belize! Mergi mai departe pe drumul tău! Drumuri bune să ai pe unde ajungi!”, i-a recomandat cineva. „Deci Belize nu este de vizitat dacă nu ai viză de America sau bilete de avion care să ateste că te întorci înapoi în țara ta de origine”, a rezumat alt urmăritor.

„Când cei din Belize vor dori să vină în România, le vom da interdicție cu redirecționare în Siberia, Rusia!”, a spus un fan de-al vloggerului.

Cine e Cătălin Stănciulescu

Cătălin Stănciulescu este unul dintre cei mai de succes vloggeri români care și-a făcut un obicei din a filma în zone de risc maxim. Videoclipurile sale postate pe You Tube au adunat până acum sute de milioane de vizionări.

În timpul vizitelor în Columbia, a realizat două interviuri unice, unul cu fratele lui Pablo Escobar şi altul cu cu mâna dreaptă a temutului baron al drogurilor, asasinul Jhon Jairo Velasquez. „Nu m-am simţit deloc în pericol, nici la discuţia cu Velasquez, nici cu Roberto Escobar. Columbia este o ţară ce s-a schimbat enorm, infracţionalitate a scăzut foarte mult, iar turişţii se pot simţi în siguranţă aici, respectând câteva norme fireşti de care trebuie să ţii cont cam în orice loc din lume“, spunea vloggerul, într-un interviu pentru „Adevărul”.

România nu are ambasadă sau consulat în Belize

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Afacerilor Externe, România nu are o reprezentanță diplomatică sau consulară de carieră în Belize. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care doresc să efectueze o călătorie în Belize să se adreseze Ambasadei Belize din Belgia, acreditată și în România - Adresă: Blvd. Brand Whitlock 87-93, Bruxelles, CP 1200; Telefon: 0032 2 732 62 04; Email: embassy@embelizebrussels.be

Altfel, cetăţenii români care intenționează să călătorească în Belize sau se află deja pe teritoriul său, sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României în Mexic. Totodată, site-ul MAE vine cu o serie de recomandări pentru cetățenii români care vor să intre pe teritoriul statului Belize.

Cetățenii români pot călători în Belize, în scop turistic sau de afaceri, pentru o perioadă de 30 de zile, fără obligativitatea obținerii în prealabil a unei vize pentru intrarea în această țară, însă este necesar să îndeplinească următoarele condiții: să dețină un pașaport cu o valabilitate minimă de 6 luni de la momentul intrării în Belize; Atenție! Se recomandă evitarea folosirii pașapoartelor temporare.

În plus, este necesar să dețină un bilet de călătorie pentru reîntoarcerea în România sau în țara care domiciliază, să prezinte itinerariul/traseul turistic care include localitățile pe care le vor vizita și să prezinte dovada rezervărilor ferme de cazare și a celorlalte servicii turistice contractate sau invitația legalizată la un notar (dacă scopul deplasării este vizita la o persoană care locuiește în Belize) etc. Totodată, românii trebuie să facă dovada deținerii resurselor financiare suficiente pentru perioada vacanței (bani în numerar, extras de cont bancar etc.) și să dețină o asigurare de călătorie/sănătate care să aibă acoperire în Belize.