Vești despre aderarea României la spațiul Schengen. Victor Negrescu: „Astăzi sper că este ultima dezbatere de acest fel aici, în plenul Parlamentului European”

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a solicitat miniștrilor de interne din statele membre să valideze în viitorul Consiliu de Justiție și Afaceri Interne intrarea completă a României în spațiul Schengen.

„România va adera complet la spațiul Schengen începând cu anul viitor. După 13 ani de așteptare, această nedreptate poate fi, în sfârșit, corectată. Românii vor face parte din Europa fără frontiere dacă pe 13 decembrie miniștrii de interne vor valida decizia privind integrarea deplină a țării noastre în spațiul Schengen. Astăzi sper că este ultima dezbatere de acest fel aici, în plenul Parlamentului European”, a afirmat vicepreședintele legislativului european, eurodeputatul Victor Negrescu.

România a aderat la spațiul de liberă circulație, prin aplicarea, începând cu 31 martie 2024, a acquis-ului Schengen și prin eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime.

„În toți acești ani de așteptare am acționat în mod constant, am inițiat petiții, am discutat şi convins oficiali europeni și am modificat chiar și legislația europeană. În ultimii trei ani, am obținut zeci de milioane de euro fonduri europene pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. De altfel, în bugetul pentru anul viitor am inclus o alocare suplimentară de 10 milioane de euro în acest sens. Am fost implicat direct în negocierile care s-au purtat, îi mulțumesc doamnei comisar pentru efortul și implicarea domniei sale și da, România a demonstrat că poate proteja frontierele externe ale Uniunii Europene. Sper ca anti-europenii să nu pună în pericol acest obiectiv. Le mulțumesc românilor că au crezut în noi și sunt convins că până la finalul anului acest obiectiv va fi realizat”, a declarat europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu.

La data de 22 noiembrie 2024, sub auspiciile Președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene, a fost obținut un acord faţă de admiterea completă a României în spaţiul Schengen, prin eliminarea controalelor la frontierele terestre, ce urmează a fi formalizat în cadrul reuniunii din 13 decembrie 2024 a Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

Rezultatul s-ar putea aplica efectiv din primele luni ale anului 2025. Acest lucru va contribui în mod decisiv la buna funcționare a pieței interne, la eliminarea timpilor de așteptare la frontieră și la fluidizarea traficului, în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri.