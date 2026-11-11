 Un șofer român a fost reținut după carambolul cu 86 de vehicule de pe autostrada din Bulgaria. 11 morți și 51 de răniți, bilanțul tragediei | adevarul.ro
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Video Un șofer român a fost reținut după carambolul cu 86 de vehicule de pe autostrada din Bulgaria. 11 morți și 51 de răniți, bilanțul tragediei

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Un șofer român a fost reținut de poliția bulgară în urma celor două accidente în lanț produse pe autostrada Trakia, în apropiere de Iambol, în care au fost implicate 86 de vehicule. Bărbatul este șoferul unui camion de mare tonaj, iar anchetatorii verifică dacă vehiculul condus de acesta a provocat primul carambol. O expertiză suplimentară a fost dispusă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Carambol în Bulgaria
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Carambol în Bulgaria Foto: AFP

Informația a fost anunțată de comisarul-șef de poliție Dobrin Dimitrov, citat de publicația bulgară Vesti.bg.

Potrivit oficialului bulgar, șoferul român este singura persoană reținută în urma celor două accidente. Acesta a fost audiat marți, iar miercuri urmează să fie interogat din nou, de această dată în prezența unui traducător. Poliția a audiat și alte 44 de persoane implicate în accident.

Dimitrov a precizat că a fost dispusă o expertiză suplimentară pentru camionul de mare tonaj

„Camionul circula cel mai probabil cu viteză foarte redusă sau poate intra de pe banda laterală. Deocamdată nu putem stabili cu exactitate acest lucru. Pentru aceste aspecte vor fi dispuse expertize suplimentare de către Serviciul Național de Investigații”, a declarat comisarul-șef.

Autostrada Trakia a fost redeschisă după îndepărtarea celor 86 de vehicule

Circulația pe autostrada Trakia a fost reluată în ambele sensuri, pe tronsonul dintre nodurile rutiere Iamnița și Kabile, unde s-au produs cele două accidente. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Iambol, Gheorghi Cialakov.

Operațiunea de îndepărtare a celor 86 de vehicule implicate în caramboluri a început marți după-amiază și s-a încheiat după miezul nopții. Traficul spre Sofia a fost reluat în jurul orei 1.00, iar cel spre Burgas, aproximativ două ore mai târziu.

Autoritățile au anunțat că autostrada a fost curățată, iar echipaje de poliție au fost trimise în zonă pentru dirijarea circulației.

Guvernatorul regiunii Iambol le-a cerut șoferilor să circule cu prudență, întrucât ceața a reapărut în zonă și miercuri dimineață.

„Suntem în contact permanent cu Agenția pentru Infrastructură Rutieră. Propunerile privind măsurile de securizare a autostrăzii vor veni din partea acesteia și vor fi puse în aplicare. Noi vom sprijini demersurile în limita competențelor noastre”, a declarat Gheorghi Cialakov.

Referindu-se la imaginile surprinse de camerele de taxare, care arătau condițiile de trafic din momentul accidentului, oficialul a spus că acestea nu permit stabilirea exactă a densității ceții.

Zece morti si 14 raniti in doua accidente rutiere grave

„Din ceea ce am văzut eu, vizibilitatea era de cel puțin 70-80 de metri. Dacă se putea reacționa mai bine sau dacă puteau fi luate și alte măsuri, cred că totul s-a desfășurat în bună coordonare și în regim de urgență”, a afirmat acesta.

Guvernatorul regiunii Iambol a oferit detalii și despre intervenția echipajelor de salvare. Potrivit acestuia, ambulanțele au ajuns la locul accidentului în cel mult zece minute de la primirea apelului de urgență. Poliția a intervenit, de asemenea, în câteva minute și a început să ajute la evacuarea persoanelor rănite.

„Toți au intervenit prompt și, în decurs de o oră sau o oră și jumătate, toate persoanele rănite au fost evacuate și transportate la unități medicale”, a declarat Cialakov.

Ceața ar fi redus vizibilitatea de la 80 de metri la numai 10 metri

Autoritățile bulgare iau în calcul ceața densă drept una dintre principalele cauze ale tragediei. Secretarul general interimar al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, a declarat că martorii au descris o schimbare extrem de rapidă a condițiilor de vizibilitate.

Inițial, șoferii puteau vedea la aproximativ 70-80 de metri, însă, într-un interval scurt, vizibilitatea ar fi scăzut până la aproximativ 10 metri. Condițiile meteorologice au fost atât de dificile, încât au afectat inclusiv intervenția elicopterului medical.

În legătură cu informațiile potrivit cărora în zona accidentului ar fi existat semafoare temporare, care ar fi fost îndepărtate după sosirea polițiștilor, comisarul-șef Dobrin Dimitrov a explicat că acestea se aflau la aproximativ un kilometru de locul producerii accidentului, în direcția Burgas, la un nod rutier unde se desfășurau lucrări.

Oficialul a mai precizat că, atunci când există avertizări privind pericole precum ceața densă, poliția trimite echipaje care circulă cu semnalele luminoase pornite și cu viteză redusă, pentru a putea fi observate de la distanță.

11 morți și 51 de răniți. Bulgaria a decretat zi de doliu național

Cele două accidente în lanț s-au produs marți dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia, care leagă capitala Sofia de orașul Burgas, de la Marea Neagră. Carambolurile au avut loc aproape simultan, pe ambele sensuri de mers, în regiunea Iambol, și au implicat 86 de vehicule, printre care autoturisme, camioane de mare tonaj și un autobuz.

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Bilanțul comunicat de autoritățile bulgare este de 11 persoane decedate și alte 51 rănite. Inițial, unele relatări au indicat 12 morți și aproximativ 50 de răniți, însă informațiile ulterioare ale autorităților au actualizat bilanțul la 11 victime și 51 de răniți.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat că un cetățean român se numără printre persoanele rănite în cele două accidente. Acesta primește îngrijiri medicale de specialitate, iar echipele consulare sunt pregătite să acorde asistență.

Ziua de 11 noiembrie a fost declarată zi de doliu național în Bulgaria, în memoria celor care și-au pierdut viața.

În aceeași zi este programată și o ședință extraordinară a grupului de experți responsabil de reforma în domeniul siguranței rutiere. Potrivit Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, vor fi discutate măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței circulației și accelerarea reformelor planificate în acest sector.


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