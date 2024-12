Un român și-a transformat Dacia 1300 în mașină electrică și a omologat-o la RAR. Cât l-a costat upgrade-ul

Un român pasionat de automobile vechi și-a transformat Dacia 1300 într-o mașină electrică. Investiția a fost costisitoare, dar a meritat toți banii. Proiectul său a devenit viral pe rețelele sociale, dar a atras și comentarii răutăcioase.

„Modelul Dacia 1300 convertit la mașină electrică, având un motor de 40KW și o baterie de 20KWh. A rezultat o putere de 41 CP. Mașina atinge o viteză maximă de 110 km/h într-o singură treaptă. Are o cutie de viteze mecanică, care provine de la o Dacia Papuc diesel. Mașina a fost omologată la RAR (totul a fost în regulă), ieșind cu o autonomie de 155 km. Conversia a costat € 26.000 + TVA”, scrie în descrierea făcută pe grupul Car spotting”

Postarea a adunat zeci de comentarii și dezbateri aprinse

„O modalitate bună de cheltuit banii dacă ai o pasiune. Ațtii cheltuiesc pe tigări, țoale, păcănele etc. Respect!”, a scris un membru al grupului.

Cei mai mulți au apreciat rezultatul, însă au existat și comentarii răutăcioase.

„Mai bine o lasă cu motorul original” a comentat, un membru al grupului

„Nu vreau să dau hate moca, dar cât de prost poti fi să dai 26 k euro ca să scoti 40 de ponei si 155km de autonomie? ”, a scris altcineva.

Răspunsul a venit din partea altui comentator:

„De ce vi se pare mult? 26k pentru ceva ce în esență e DIY, făcut din pasiune, nu e absolut deloc mult. Vi se pare puțin range de 155km? La o mașină care cel mai probabil va ieși în weekend la plimbare 20 km sau pe la vreo paradă?150 km sunt suficienți pentru o săptămână de navetă zilnică la birou în București. Iarna. În trafic. Hai, fiți serioși! Bucurați-vă pentru pasiunea omului și atât. Nu vă place, mergeți mai departe. Aici omul chiar nu a deranjat cu nimic. Dacă era vorba de o modificare făcută pe genunchi, la vericu garaj, care n-ar fi trecut în veci RAR-ul, înțeleg să vă simțiți ofensați și puși în pericol în trafic. Dar NU e cazul. Mașina e omologată. E aptă de drum public. Spor! PS: congrats pentru proiect!”

Trei ingineri și un fost polițist aduc la viață mașini electrice

Amintim că Adevărul nota, anul trecut, că, pe piața auto, se conturează o nouă nișă: cea a conversiei automobilelor pe combustibil în electrice.

Un astfel de loc se află în Pitești, unde patru pasionați de mașini acceptă proiecte care, până nu demult, păreau imposibile.

Este vorba de un atelier auto, unde cei patru temerari, cu vârstele cuprinse între 26 de ani și 49 de ani, dau un upgrade mașinilor vechi. Trei dintre ei sunt ingineri auto și al patrulea a terminat Academia de Poliție.

Echipa care transformă mașinile vechi în modele electrice Foto: AXD Tuning

Galateea din Pitești: Dacia 1300 electrică

Un proiect interesant al celor patru argeșeni îl reprezintă o Dacia 1300 clasică, din 1981, pe care au transformat-o într-o maşină electrică. Mașina a fost oferită, în 2023, ca premiu de către o agenție de pariuri, într-o campanie desfășurată la nivel național.

Autoturismul a fost vopsit, i-au fost scoase componentele mecanice și i-au fost pregătite suspensia și direcția pentru instalarea sistemului nou de propulsie. În atelierul din Pitești, Dacia 1300 a ajuns pe roți, dar doar sub formă de caroserie. Argeșenilor le-a revenit sarcina de a instala un sistem de propulsie electrică, cu tot cu baterii şi încărcător.

Pentru acest proiect, Paul, Aurel, Mirel și Radu s-au pregătit temeinic, mai ales că trebuiau să lucreze contracronometru. Aveau doar patru zile la dispoziție să pregătească conversia. Aflați sub presiunea timpului, cei patru au lucrat înainte pe o o altă Dacie, astfel încât să nu existe un lucru care să îi surprindă în momentul în care începea adevăratul proiect.

„Am luat o Dacie veche de la un prieten, plină de rugină, ca să putem să lucrăm pe ea, în lipsa mașinii. Am făcut cutiile, am făcut cablajele. Am lucrat o lună și jumătate pe modelul acela, după care au venit cu Dacia. Am avut patru zile ca să o echipăm, să o montăm, să fie gata“, își amintește Aurel.