Cum s-a născut Dacia 1300 electrică. Atelierul auto unde mașinile vechi sunt transformate în modele prietenoase cu mediu VIDEO

Pe piața auto se conturează o nouă nișă: cea a conversiei automobilelor pe combustibil în electrice. Un astfel de loc, unde se întâmplă magia, se află în Pitești: patru pasionați de mașini acceptă proiecte care, până nu demult, păreau imposibile.

Piața mașinilor electrice este în creștere în România. Odată cu ea s-a dezvoltat și infrastructura de încărcare. Pe fondul investițiilor masive în stațiile de încărcare, atât în orașe, cât și în comune, se încurajează din ce în ce mai mult achiziționarea de mașini electrice în detrimentul mașinilor cu motoare termice pentru a putea reduce emisiile de carbon.

Iar acest trend a dezvoltat și industria pentru conversia mașinilor vechi. Au apărut companii care îți pot converti vehiculul de suflet într-o alternativă prietenoasă cu mediul. Un motor electric și un set de baterii, iar vechea ta mașină, la care ții atât de mult, poate să devină viabilă și pentru viitor – însă componentele și manopera te vor face să bagi adânc mâna în buzunar.

Trei ingineri și un fost polițist aduc la viață mașini electrice

Și în România au apărut firme care prestează astfel de servicii. La un astfel de atelier auto, care se găsește în Pitești, patru pasionați de mașini, cu vârstele cuprinse între 26 de ani și 49 de ani, dau un upgrade mașinilor vechi. Trei dintre ei sunt ingineri auto și al patrulea a terminat Academia de Poliție.

Aurelian Mihai, în vârstă de 49 de ani, a renunțat la cariera de agent de poliție, după un an de muncă, din cauza salariului mic. Fiind pasionat de mașini, Aurel, cum îi spun prietenii, a absolvit în 2022 și un master în domeniul auto, Concepția și managementul proiectării de automobile, la Universitatea din Pitești.

În timpul studiilor i-a cunoscut pe Mirel Nasta și pe Radu Ștefan, ambii în vârstă de 26 de ani, care au devenit în scurt timp colegii săi de muncă. Împreună cu inginerul Paul Patraș, cel care a contribuit de-a lungul anilor la multe conversii electrice care au fost omologate în România, au pus pe roate un atelier specializat în mașini electrice.

Mașina electrică care merge gratis

În cadrul atelierului, cei patru au avut mai multe proiecte inedite. În 2022 au transformat un Land Rover Defender TD4, diesel, versiune pick-up, cu cabină dublă, într-un vehicul 100% electric. De asemenea, i s-a construit și o remorcă cu totul și cu totul specială, care face ca vehiculul să circule... gratis.

„Am transformat un Land Rover Defender într-o mașină electrică, cu motor Leaf și acumulator de 100 KWh. Are o autonomie de până la 420 de kilometri“, susțin reprezentanții atelierului.

Land Roverul Defender electric realizat la Pitești este alimentat de un sistem de baterii cu o capacitate de 100 kWh. „Mașina are capacitățile pe care le avea înainte, în off-road. Se poate duce oriunde. Poate să treacă și prin apă, componentele electrice fiind izolate“, spune Aurel Mihai.

Din Pitești, în jurul lumii

Atelierul a primit și o comandă specială: Land Roverul a fost limitat la 100 de cai-putere, poate să atingă viteza maximă de 140 km/h, dar ce îl face special este remorca solară cu sistem automat de urmărire a soarelui. Aceasta cuprinde un sistem de 16 panouri solare care o transformă într-un generator electric 100% eco mobil.

Proiectul a fost cerut de un cetățean elvețian care dorește să plece cu mașina prin lume. „Omul a spus că vrea să plece într-o expediție în lume. Vrea să plece în locuri mai puțin circulate. El a zis că are timp, dar benzină și motorină nu, în schimb are soare. Și uite așa am pornit să facem o remorcă de 1.750 de kilograme. I-am făcut o structură, i-am pus în partea de jos baterii“, mai spune Aurel.

Proiectul a fost o adevărată provocare pentru cei patru argeșeni, care au muncit la remorcă timp de nouă luni. „Provocarea a fost să facem remorca atât de ușoară, să se întindă cele 16 panouri, care înseamnă o suprafață de 32 mp. A trebuit să ne încadrăm în greutatea remorcii și să îi rămână și 200 de kg de încărcat în remorcă“, explică Aurel.

Sistemul are o putere de 5,5 kWh și dispune de o baterie proprie de 60 kW, cu posibilitate de încărcare și de la stațiile publice. De asemenea, panourile solare montate pe remorcă se învârt după soare. Când se strânge, ea arată ca o simplă cutie. „Se înclină și se învârte singură. Urmărește soarele în funcție de unghiul pe care îl cere incidența maximă“, mai spune fostul polițist.

Casă pe roți

Remorca are chiar și un sistem de protecție în condiții de vânt puternic. Generatorul electric solar mobil nu poate fi utilizat în mers, iar montarea lui durează în jur de cinci minute. Cum se încarcă mașina, ne explică Aurel: „Se oprește mașina, după care se scot panourile. Remorca se orientează singură la soare. Se duce apoi și se bagă ștecherul în priză“. Mașina este încărcată într-o zi și apoi este gata pentru o nouă aventură.

→ Imaginea 1/13: defender si remorca (1) jpg

Pe lângă transformarea electrică și remorca cu 16 panouri fotovoltaice, elvețianul și-a dorit să îi fie atașată autovehicului și o structură în care să locuiască. Astfel, i-a fost construită și o „cutie“, comandă realizată în Brașov, în care se găsește un pat, dar și toate cele necesare vieții de zi cu zi. Elvețianul este pregătit, astfel, să supraviețuiască în orice fel de condiții.

Galateea din Pitești: Dacia 1300 electrică

Un proiect interesant al celor patru argeșeni îl reprezintă o Dacia 1300 clasică, din 1981, pe care au transformat-o într-o maşină electrică. Mașina a fost oferită, în 2023, ca premiu de către o agenție de pariuri, într-o campanie desfășurată la nivel național.

Mașina a fost vopsită, i-au fost scoase componentele mecanice și i-au fost pregătite suspensia și direcția pentru instalarea sistemului nou de propulsie. În atelierul din Pitești, Dacia 1300 a ajuns pe roți, dar doar sub formă de caroserie. Argeșenilor le-a revenit sarcina de a instala un sistem de propulsie electrică, cu tot cu baterii şi încărcător.

→ Imaginea 1/5: dacia 1300 (1) jpg

Pentru acest proiect, Paul, Aurel, Mirel și Radu s-au pregătit temeinic, mai ales că trebuiau să lucreze contracronometru. Aveau doar patru zile la dispoziție să pregătească conversia. Aflați sub presiunea timpului, cei patru au lucrat înainte pe o o altă Dacie, astfel încât să nu existe un lucru care să îi surprindă în momentul în care începea adevăratul proiect.

„Am luat o Dacie veche de la un prieten, plină de rugină, ca să putem să lucrăm pe ea, în lipsa mașinii. Am făcut cutiile, am făcut cablajele. Am lucrat o lună și jumătate pe modelul acela, după care au venit cu Dacia. Am avut patru zile ca să o echipăm, să o montăm, să fie gata“, își amintește Aurel.

Aprobat RAR

Modelul clasic Dacia 1300 a fost convertit la mașină electrică având un motor de 40 KW și o baterie de 20 KWh. S-a ales să îi fie montat un motor asincron trifazat. A rezultat, în final, o putere de circa 41 CP. Mașina atinge o viteză maximă de 110 km/h, într-o singură treaptă de viteză. Are o cutie de viteze, mecanică, care provine de la o Dacia Papuc diesel.

Bateria a fost instalată în partea din spate. Priza de încărcare a fost pusă în locul gurii de alimentare a rezervorului. Pe grila frontală a Daciei s-a montat şi o nouă emblemă, care să sugereze propulsia electrică. Mașina a fost omologată la Registrul Auto Român, devenind Dacia 1300 electrică.

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a fost unul dintre cei care au testat modelul electric. „Mașina la RAR a ieșit cu o autonomie de 155 de kilometri. Totul a fost în regulă. Conversia Daciei 1300 a costat 26.000 de euro, plus TVA“, precizează Aurel Mihai.

Aurel și Paul au la activ 14 conversii făcute, o parte dintre acestea având omologare RAR, în funcție de fiecare cerință în parte. Paul Patraș a avut o contribuție importantă și la prima mașină convertită care a fost omologată în România. Este vorba despre Oltcitul inginerului Nicolae Daniel Marinescu, care a fost rebotezat Eltcit după transformare.

Chiar dacă pentru o conversie costurile nu sunt deloc mici, există cerere pe această piață, mai ales pentru transformarea mașinilor clasice în modele electrice. „Clienți sunt, pentru că oamenii prind gustul lucrurilor inedite. Cei care au venit la noi au vrut altceva față de toți ceilalți“, susțin reprezentanții atelierului din Pitești.