Bătrâna Dacie 1300 a făcut senzație pe circuitul de Nürburgring, cel mai vechi din Europa. „ Dacia a alergat alături de Porsche GT3 RS, M2, M3” VIDEO

Cel mai vechi circuit din Europa, Nürburgring, a văzut la treabă o bătrână Dacie 1300, într-o tentativă de a demonstra că ceea ce e vechi nu e neapărat de înlocuit.

Dacia 1300, veche de 50 de ani a fost dusă în Germania de dailydriven.ro, pentru a arăta că mașina românească nu a murit și că autoturismele vechi pot fi reintegrate ușor într-un nou ciclu.

„După patru zile de condus am ajuns cu Dacia 1300 pe Nürburgring și am parcurs cu succes un lap de circuit. Ce am găsit aici poate fi considerat de unii Mecca pasionaților de mașini. Noi, în atâta gălăgie asurzitoare de motoare turate, paradoxal, ne-am găsit liniștea. Circuitul e genial. Chiar ne uitam la un interviu cu un pilot de performanță care spunea că a reușit să îl învețe după aproximativ 1000 de lap-uri. 1000 de ture de 20.8 kilometri, ca să înțelegeți cât de complex este”, spun cei de la dailydriven.ro.

Pe circuitul de la Nürburgring, posesorii de mașini scumpe și puternice s-au oprit pentru a admira „relicva” de doar 54 de cai.

„E greu de explicat în cuvinte cum a fost pe circuit dar deși Dacia are doar 54 de cai, am simțit că am zburat pe curbe și totul s-a terminat dezamăgitor de repede. Dacia a alergat într-o companie selectă, alături de multe Porsche GT3 RS, M2, M3 și lista poate continua. Și apropo de supercar-uri, e uimitor când un posesor de mașină de 300.000 de euro se oprește lângă una de zeci de ori mai ieftină să o admire”, mai precizează sursa citată.

Cu cât este vândută în Germania o Dacia 1300 cu 130.000 de kilometri la bord. Este model istoric

De la începutul lunii mai, pe unul dintre cele mai căutate site-uri de vânzări automobile second-hand din Germania - mobile.de – a fost scoasă la vânzare o mașină Dacia 1300 de culoare crem, fabricată în august 1976 la uzina de la Mioveni.

Mașina este deținută de un pasionat colecționar de automobile istorice din localitatea Putbus, aflată în nord-estul Germaniei, aproape de Marea Baltică.

„Mașina este clasificată ca vehicul istoric și este într-o stare foarte bună, fiind necesare doar câteva lucrări minore privind faza lungă, țeava de eșapament și câteva reglaje la carburator. Vehiculul a fost revopsit în anul 2013”, spune proprietarul mașinii.

Dacia 1300 oferită la vânzare de către proprietarul neamț are motor pe benzină, 54 cai-putere și 130.000 de kilometri la bord. Prețul pe care îl cere germanul pentru mașină este de 4.600 de euro.

Una dintre cele mai populare mașini românești, Dacia 1300, a intrat în fabricație la uzina de la Mioveni-Argeș în anul 1969, în aceeași perioadă în care se producea și Dacia 1100.

Evenimentul major al anului 1969 în industria auto din țara noastră a fost lansarea comercială a primelor modele R12 produse în România sub numele Dacia 1300.

Modelul s-a dovedit un foarte mare succes comercial atât în România, cât și în alte țări din Europa de Est, unde a fost exportat începând cu anul 1971.