Un român întors din Germania, după ce a dat flash-uri și a claxonat aberant un alt șofer: „Ăștia din România tot proști au rămas”

Bloggerul român Silviu Iliuță a povestit pe Facebook pățania de care a avut parte în timp ce circula pe autostrada București-Pitești. Mesajul a devenit viral, iar oamenii au postat comentarii care mai de care mai interesante.

În fiecare an, în luna august, mulți români din străinătate revin în țară ca să-și petreacă concediul de odihnă. Din păcate, spune bloggerul Silviu Iliuță, unii dintre aceștia, lasă bunul simț și respectul pentru lege la graniță.

Un astfel de exemplu este felul agresiv în care conduc și lipsa totală de bun simț în cazul unora.

„Conduceam pe autostrada Pitesti-Bucuresti pe banda a doua, cu viteza maximă legală. Asfaltul- prost, denivelări, cum e si pe A1, si pe A2, ca la noi. Eram în depășire lungă, coloana de camioane pe dreapta. În spatele meu, un băiat cu număr de Germania îmi dădea flash-uri la greu. O dată, de două ori. De obicei mă dau la o parte. las nebunii în durerea lor, dar de data asta nu am putut pentru ca pe dreapta erau niste camioane cu pepeni. Istețul s-a băgat în spatele meu, la un metru, si a început să claxoneze. Era absolut turbat, cum rar mi-a fost dat să văd. Agresiv, extrem de agresiv. Când am putut i-am făcut loc", povestește bloggerul

"Tot țărani proști ați rămas ăștia din țară"

Silviu Iliuță a reușit la un moment dat să vorbească cu șoferul agresiv în trafic.

„La prima benzinărie l-am prins pe mârlan. Un băiet cam la 40 de ani, muncitor pe Germanika, cu soție și doi copii în mașină. L-am întrebat calm:

-Nu vă supărați, de ce procedați așa? Nu aveam unde să mă bag, nu ați păstrat distanța, șoseaua era proastă. Dacă eram începător, mă panicam și probabil că făceam accident.

Nu mi-a răspuns, nu merităm atâta onoare din partea lui.

S-a uitat la nevastă-sa și a spus:



- Ăștia din România tot proști au rămas. Ai vrut tu la mă-ta, în loc să mergem în Italia!

Fiind în față lui la coadă l-am întrebat dacă o să urle până mă dau la o parte sau vrea să îl las în față.

Nevastă-sa a răspuns:

-Tot țărani proști ați rămas ăștia din țară, nici dracu nu vă mai deșteaptă!

Am prieteni în Diaspora, o grămadă. Ba chiar cred că și eu o să ajung pe acolo într-o zi. Știu că mulți nu s-ar comporta niciodată ca gibonii. Niciodată! Ce am pățit azi, am pățit în trafic cu mulți șoferi din România. La fiecare drum pe autostradă. Dar am și eu o umilă întrebare pentru mulți dintre ăștia care se poartă așa: ce pățiți, fraților, când ajungeți în țară? De la mulți români care trăiesc acasă nu am pretenții, nu sunt pedepsiți cum trebuie de lege, nu știu de frica Poliției, atât pot. Dar cei care vin din civilizație... Ce vă face să uitați regulile din țara în care trăiți? De ce acolo vă purtați normal, iar aici altfel? E aerul de vină, o luați razna când ajungeți la graniță? Vă spală cineva creierul și uitați brusc ce înseamnă civilizație și vă purtați ca un mârlan care n-a ieșit în viață lui din satul natal? De ce vă purtați ca mulți români de aici?

De ce fac românii asta, de ce sunt atât de agresivi?

Din Diaspora sau nu...E pură curiozitate. Mulțumesc pentru răspuns.

PS: îi rog pe cei care nu înțeleg postarea și o iau ca pe o jignire a Diasporei să mai citească o dată sau de câte ori e nevoie. Până înțeleg", a mai scris Silviu Iliuță pe pagina personală de Facebook.

Printre cei care au distribuit postarea se numără și Lucian Mândruță, o figură cunoscută în mediul online.

„Acolo nu suflă nimeni când vine Poliția"

Postarea lui Silviu Iliuță nu a trecut neobservată în mediul online, majoritatea celor care au comentat fiind de părere că în țările în care lucrează, respectul pentru lege este altul și că acolo se comportă mult mai civilizat.

Iată doar câteva dintre comentarii:

„Ce se întâmplă acolo și aici nu sunt consecințele. Acolo nu suflă nimeni când vine Poliția"

„Cei care sunt asa în Romania,tot asa se comportă si în Diaspora, ei au legea lor în trafic, nu se supun civilizatiei, doar au pretentii!!"

„E nevoie ca mai multe generații să beneficieze de educație, inclusiv cu biciul, pentru ca mârlănia tradițională să se estompeze"

„Noi ca noi...am rămas...Da' ei, că au ajuns în civilizație, nu au nici o scuză!"

„Totul ține de educație, indiferent unde te afli!"

„O parte a Diasporei are un nejustificat complex de superioritate. Cei care au rămas în țară sunt considerati proști. Ei, în schimb, au reușit. Din nefericire, nu folosesc banii pe care îi câștigă pentru a se educa”