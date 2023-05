Cât de scumpă este viața în Germania. Un român a prezentat cât cheltuie familia sa lunar VIDEO

Pentru a spulbera prejudecata potrivit căreia în Germania se fac bani ușor, un român a arătat pe TikTok tuturor ce cheltuieli lunare are.

Toni, un tânăr stabilit în Germania, arată că o familie de patru persoane (soț, soție și doi copii) ajunge să scoată din buzunar, lunar, peste 3.000 de euro. Banii se duc pe utilități, chirie, școala copiilor, mașini și impozite, scrie Știri diaspora.

El spune că nu a inclus în calcul și micile plăceri ale vieții, care ar umfla și mai mult cheltuielile lunare.

"Vreți în Germania și nu știți care este prețul? Aici vă prezint situația mea actuală financiară, ce cheltuieli am:

Chirie – 800 de euro

Întreținere – 260 euro la patru persoane

Curent – 150 de euro

Gaz – 130 de euro

Internet – 30 de euro

Asigurare casă – 12 euro

Radio, TV – 17 euro

Abonament telefon – 100 euro

Amazon Prime - 8 euro

Netflix - 8 euro

Abonament telefon - 4 persoane - 100 euro

Asigurare avocat - 35 euro

Asigurare copii + accident muncă - 22 euro

Un total de 1590 de euro pe lună.

După care, trecem la mașini două, 647 euro pe lună. Apoi avem școală, plus asigurare, plus activități sportive copii, adică 405 euro. Mai avem abonament bus, 15 euro și întreținere cont bancă, 15 euro. În total avem 2642 de euro. Plus mâncare 1.000 de euro. În total avem 3642 euro, doar ce e necesar", spune românul în clipul postat pe TikTok.

Românii au reacționat

Unii dintre internauți i-au dat dreptate lui Toni, spunând că traiul în Germania este scump, ceea ce i-a făcut pe mulți, după ani la rând munciți acolo, să se întoarcă de unde au plecat.

De cealaltă parte sunt românii care spun că, deși cheltuielile lunare sunt mari pentru a trăi în Germania, la fel de mari sunt și salariile și ajutorul primit de la stat. Astfel că, la final de lună, tot poți strânge un ban.

Iată ce spun românii:

"Cheltuielile care le-ai făcut depind mult de zona unde stai ( și cat de mare este orașul)"

"Ai uitat sa spui 2 salarii: 4.000€ + 1.000€ 4 alocații, deci venit 5.000€. Cheltuieli 3.500€ minim 1.000€ poți să economisești"

"Foarte corect calculul, confirm! După 12 ani în Germania m-am întors înapoi în RO. Spor în toate!"

"Și în România îți permiți mâncare de 1000 de euro? Într-adevăr multe cheltuieli, dar dacă lucrează o persoană ca să întrețină 4. Dacă lucrează 2 e altceva!"

"Da așa este! După 10 ani în Germania noi ne-am luat o casă la 10 km de Timișoara și ne-am întors în România. Viața în Germania ne stresa mult."

"Ai mare dreptate! Am stat 20 de ani acolo. Mai bine în România"