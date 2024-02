Un bengalez celebru s-a îndrăgostit de București: „Este unul dintre cele mai cool orașe din lume” VIDEO

Nadir Nibras, un tânăr bengalez care locuiește în America, a postat o serie de clipuri video pe Tik Tok despre România, și a făcut furori cu cunoștințele sale despre istoria țării noastre, declarându-se fascinat de București.

Nadir Nibras este un cunoscut realizator de documentare de călătorie și creator de conținut cu numeroase premii la activ. A crescut în cea mai mare parte în Bangladesh, după care a locuit zece ani în SUA și călătorește din 2020 în jurul lumii.

Tânărul bengalez este recunoscut la nivel internațional pentru capacitatea lui de a transmite atmosfera fiecărui loc pe care îl vizitează, oferind în același timp o perspectivă autentică și captivantă asupra experiențelor sale.

Recent, Nadir a vizitat din nou România și a descris Bucureștiul ca fiind „unul dintre cele mai cool orașe din lume".

„Un mare oraș tehnologic”

Într-un postare postat pe TikTok, tânărul a împărtășit impresiile sale despre București și a povestit urmăritorilor săi detalii interesante despre istoria și cultura sa.

„Astăzi mă aflu în Europa de Est, în București, capitala României, un oraș care, după părerea mea, este unul dintre cele mai cool orașe din Europa și, probabil, unul dintre cele mai cool orașe din lume în care am fost. Am mai fost de fapt aici acum patru ani și m-am distrat de minune, iar aseară m-am întors în sfârșit. Așa că, în acest videoclip, voi explora unele dintre cele mai tari locuri din oraș și vă voi spune câteva povești fascinante despre istoria orașului”, își începe povestea Nadir.

Realizatorul de documentare descrie în amănunt cum este să călătorești cu un tramvai vechi și experiența de a plăti cu cardul într-un astfel de mijloc de transport în comun.

„Am fost mai devreme cu tramvaiul și pare atât de vechi. Pentru o secundă am crezut că ar putea fi de pe vremea comuniștilor. Nu este, dar are vreo 21 de ani sau așa ceva. Dar partea bună este că poți intra și plăti cu cardul, așa că nu trebuie să iei un bilet sau să plătești cu bani gheață sau să treci prin toate problemele astea. E un fel de aparat unde trebuie să te duci și să introduci cardul de credit. E un sistem destul de fascinant. De fapt, nu am mai văzut așa ceva nicăieri altundeva până când am venit în Europa în această vară. Sincer, nu sunt surprins că este deja în București, pentru că Bucureștiul este un mare oraș tehnologic”, explică Nadir.

Încântat de sarmale și shaorma

Unul dintre cele mai savurate momente ale vizitei în București a fost degustarea unora dintre cele mai iubite preparate tradiționale românești: sarmalele.

La un restaurant local, Nadir a mâncat sarmale cu pui, explicând în detaliu compoziția acestui preparat românesc: carne tocată de pui, împachetată în frunze de viță de vie, cu smântână, ardei iute și mămăliguță.

Nadir s-a delectat și cu o shaorma de pui, promovând cu entuziasm preparatul și urmăritorilor săi.

Ambele feluri de mâncare l-au cucerit pe bengalez, care s-a declarat extrem de încântat de gustul preparatelor.