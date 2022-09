Ucraina a cerut de urgență Uniunii Europene pastile de iod. La noi zac în farmacii

Comisia Europeană a anunțat, marți, că trimite Ucrainei 5,5 milioane de pastile de iodură de potasiu pentru persoanele care locuiesc în vecinătatea centralei nucleare Zaporojie.

Comprimatele sunt furnizate la cererea Ucrainei prin intermediul Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, care are rolul de a îmbunătăţi capacitatea de prevenire, de pregătire şi de răspuns în cazul dezastrelor. Cinci milioane de pastile provin din rezervele europene, iar restul sunt furnizate de Austria. Valoarea pastilelor este de 500.000 de euro. Multe țări europene, printre care și Marea Britanie, au în stoc astfel de pastile utile în cazul unui accident nuclear major sau al unei scurgeri de radiații.

Românii nu mai vor iod

Dacă în primăvară panica față de un eventual accident nuclear îi cuprinsese și pe români, care căutau disperați orice medicament cu iod în farmacii, acum, interesul populației eligibile pentru a primi comprimatele gratuite, puse la dispoziție de către stat, tinde spre zero. „Am fost la medicul de familie pentru a-mi lua rețeta. Ca niciodată, la ușa cabinetului bătea vântul, nu era nimeni. Nu mi-a venit să cred. E drept, am sunat înainte să mă programez, dar și înainte sunam. Mă gândesc că lumea este încă în concediu și de asta e relaxarea asta totală. În tot cazul, eu m-am bucurat: am intrat în cabinet, mi-au dat rețeta și am ieșit. Cred că totul a durat un minut și jumătate”, spune o pacientă în vârstă de 22 de ani, venită la Policlinica Titan din București.

Interesul a ținut două zile

Deși unii medici de familie s-au temut că invitația de a veni „de urgență” la cabinete pentru a-și lua pastilele, lansată la începutul lui august de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, îi va mobiliza în număr mare pe pacienți și se va ajunge la un blocaj în activitatea curentă, acest lucru nu s-a întâmplat.

Dr. Raluca Zoițanu, președintele Patronatului Medicilor de Familie, declară că numărul celor interesați de procurarea rețetelor pentru pastilele de iod e mic, spre foarte mic: „N-au fost foarte mulți, câte doi-trei în fiecare zi. Au venit în special părinți care au luat rețetele pentru copii, mai puțin adulți din grupa de vârstă 20-40 de ani. Față de luna iulie, când s-a dat ordinul și anunțul ministrului, a fost un interes mai mare, dar nu așa, cu sutele. Atunci, în primele două zile după anunț, ne-au sunat foarte mulți pacienți, practic doar din pricina asta suna telefonul, nu mai apucam să răspundem pentru altceva, dar apoi s-au liniștit. Iar acum vin pentru consultațiile obișnuite și cer și rețetele de iod”.

Medicul de familie pune interesul scăzut pentru procurarea comprimatelor de iodură de potasiu și pe faptul că este o distanță mare între centrala nucleară din Ucraina în jurul căreia se poartă lupte și țara noastră. „Oamenii au înțeles ce au spus experții că în caz de accident nuclear aceste pastile sunt necesare pe o rază de 20-50 de kilometri în jurul unei centrale sau în jurul vreunui loc unde ar putea cădea o bombă, și nu la sute de kilometri distanță, pentru că norul radioactiv nu ajunge așa departe”, argumentează medicul de familie.

Administrate doar la indicația autorităților

Lista farmaciilor comunitare care distribuie gratuit comprimatele de iodură de potasiu este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătății. Pastilele de iodură de potasiu de 65 de miligrame se administrează doar în caz de accident sau atac nuclear și doar la indicația autorităților, populația eligibilă fiind cea sub 40 de ani.

Pentru a intra în posesia comprimatelor, pacienții trebuie să aibă prescripție medicală de la medicul de familie. La ridicarea din farmacie, pacientul semnează un acord privind administrarea tratamentului.

Ghidul de administrare prevede că, pentru a fi eficiente în blocarea absorbţiei radioactive de către tiroidă, comprimatele – administrate în doză unică – trebuie luate cât mai curând după expunerea la radiaţii.

În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbţia este blocată doar în proporţie de aproximativ 50%. În cazul în care administrarea de iodură de potasiu are loc mai târziu de 12 ore după expunere, absorbţia acesteia nu mai este semnificativă, deoarece iodul radioactiv a fost absorbit. Profilaxia cu iodură de potasiu nu se recomandă la persoane cu vârste peste 40 de ani pentru că riscul de cancer tiroidian este mic.

Autoritatea Națională a Rezervelor de Stat a cumpărat, în această primăvară, de la compania Antibiotice Iași, 30 de milioane de pastile de iodură de potasiu de 65 de miligrame. Comprimatele au costat, potrivit lui Rafila, în jur de 30 de milioane de lei, adică 6 milioane de euro. Perioada maximă de stocare în farmacii este de 6 luni de la data recepției.