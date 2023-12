Topul căutărilor pe Internet: De la Klaus Iohannis şi George Simion, la vacanţe şi reţeta ciorbei de perişoare

Politicieni români, destinaţii de vacanţă şi reţete populare s-au aflat în topul căutărilor pe Internet în România, în 2023, conform unei analize publicată, sâmbătă, de o agenţie specializată.

Datele SEO TargetWeb arată că, în acest an, în categoria politicienilor, Klaus Iohannis a rămas o figură centrală în căutările online, cu atenţie sporită asupra poziţiei sale în cadrul crizei energetice şi a relaţiilor internaţionale, relatează Agerpres.

Astfel, volumul mediu de căutare al numelui "Klaus Iohannis", pe Google, este de 60.500 de căutări pe lună.

Liderul AUR, pe locul II

Pe locul secund se clasează George Simion, liderul partidului AUR, cu o medie de 33.000 căutări/lună, urmat de Marcel Ciolacu - cu 27.100 căutări lunar, Mircea Geoană (18.000), Alina Gorghiu şi Diana Şoşoacă (8.100, fiecare), Raluca Turcan şi Ludovic Orban (5.400, fiecare), Nicolae Ciucă şi Alexandru Rafila (câte 3.600 de căutări).

În ceea ce priveşte destinaţiile de cazare preferate în România, Eforie Nord a fost în topul vacanţelor de vară, atât pentru familii, cât şi pentru tineri. Numărul mediu de căutări în fiecare lună din 2023, după expresia "Cazare Eforie Nord", a fost de 49.500. Tot la această categorie, oraşul Braşov a fost următoarea destinaţie din top.

Ciorba de perișoare, cea mai populară rețetă

Potrivit sursei citate, la reţete populare, în 2023, prima a fost ciorba de perişoare, cu o medie a căutărilor, în fiecare lună, respectiv de 60.500 de ori.

Pe de altă parte, topul celor mai căutate branduri de către români, în acest an, pe Internet are pe listă, în ordine: Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Google Translate, Chat GPT, OLX, Whatsapp, Dedeman şi eMag.De asemenea, în clasamentul filmelor se află: Romina, VTM; Barbie; Furios şi Iute X; Elemental; Taximetrişti; Haita de acţiune; Oppenheimer; Motanul încălţat; Ramon; Nuntă pe bani.În acelaşi timp, în top aplicaţii descărcate în 2023, din App Store şi Google Play, regăsim Temu: Shop Like a Billionaire (aplicaţie de shopping) şi Chat GPT.La capitolul muzică, cele mai căutate melodii, în România, sunt în acest an: Rareş & Bogdan DLP - "La tine şi la bani"; Vescan & Eva Timush - "Colegi de apartament"; Alina Eremia & Mario Fresh - "Ai fost"; Jador- "Skinny"; Connect-R & RalukaOfficial - "Lasă-mă să te..."; Andia - "La nevedere"; Andra & Andrei Bănuţă - "Nu m-am gândit la despărţire"; Leo de la Roşiori - "Am tras draperiile"; Smiley - "Aia e"; Puya & IraidaOfficial - "Opriţi planeta".Analiza de specialitate a fost realizată de agenţia SEO TargetWeb, prin examinarea diverselor surse online, inclusiv: Google, iOS App Store, Google Play, Bing, YouTube, ChatGPT, TikTok, Facebook şi Instagram.