Soluțiile ingenioase ale românilor care cumpără orice mai ieftin. „Și-a luat și vecina ca mine, dar de trei ori mai scump”

Creșterea necontenită a prețurilor îi obligă pe oameni să găsească soluții pentru a face față, iar unii dintre ei chiar găsesc modalități de a se descurca. În mediul online, pe tot mai multe grupuri, oamenii discută și își împărtășesc astfel de idei.

România a avut anul trecut a doua cea mai mare inflație dintre țările Uniunii Europene, iar creșterea galopantă a prețurilor, mai ales la alimente, îi aduce în pragul disperării pe români. De altfel, potrivit statisticilor Eurostat, românii sunt cei mai expuși riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană.

Nu întâmplător, oamenii caută fel de fel de soluții în speranța că vor cheltui mai puțin pentru a face față costurilor tot mai mari. Iar unii dintre ei cer sfaturi pe internet și pornesc discuții serioase pe această temă.

Este și cazul unui român care a întrebat pe rețelele sociale ce soluții găsesc ceilalți internauți pentru a face față provocărilor. „Suntem o familie obișnuită, muncesc și eu, muncește și soția, amândoi câștigăm salariul mediu pe economie, dar nu ne ajung banii sub nicio formă. Avem doi copii, un credit imobiliar care aproape s-a dublat în ultimul an, așa că nu e simplu. Am văzut că există diverse grupuri pe Facebook unde lumea discută despre cum se descurcă în condițiile grele de acum, am cerut sfaturi peste tot, dar evident că nimeni nu are rețeta perfectă. Îndrăznesc să vă întreb totuși, cum reușiți să vă administrați ca să nu dați toți banii pe chirii, rate la bănci și mâncare?”, fost provocarea lansată de acesta.

Soluțiile românilor

Răspunsurile, cu sugestii, sfaturi și diverse idei au venit din mai multe părți. „Eu mă duc să fac cumpărăturile doar în magazinele de discount și caut oferte la ce e mai bun. Haine îmi iau de pe site-uri de afară la prețuri jumătate ca în România. Uite, mi-am luat o geacă după sărbători, iar de câteva zile și-a luat și vecina exact ca a mea, dar de trei ori mai scump ca mine! De ce? Pentru că n-a știut de unde s-o ia și a luat-o dintr-un mall, a cumpărat-o din România. În ce privește chiria, am ales să stau în afara orașului, dar la numai câțiva kilometri, așa că și aici economisesc un 50%”, i-a răspuns o doamnă.

Alți internauți au venit cu propriile soluții. „În primul rând, nu ar fi trebuit să vă luați casă în perioada asta. E normal să nu vă mai ajungă banii, ratele au crescut de pe o zi pe alta. Cu mâncarea... Hmm. Aici e mai greu. Eu nu mai mănânc în oraș de când a fost pandemia și dintr-o dată am rămas cu o jumătate de salariu sau și mai bine. Încerc să cumpăr mâncare din piață, de la țărani, iau cantități mai mari, iar ei lasă totul ceva mai ieftin”, a spus o altă doamnă.

„Ideea, adică soluția, dacă vreți, e să vă uitați la oferte mereu. Periodic apar în supermarketuri oferte ba la carne, ba la brânzeturi. Mergeți atunci și în loc să luați un kilogram de carne cu 30-40 de lei, luați vreo 5 kilograme la 20 de lei kilogramul, iar acasă vă împărțiți în porții și o băgați în congelator. E doar un exemplu. Apoi, luați cartofi, ceapă și alte legume toamna, când sunt ieftine, le luați cu sacii, dacă aveți unde să le țineți. Credeți-mă, merită. Am luat ceapă cu 1.50, acum am văzut că în unele magazine ajunge și la 6-7, am luat cartofi la fel, acum sunt 4 lei. Poate nu pare mult, dar banii ăștia se adună și ajung să conteze”, i-a povestit altcineva.