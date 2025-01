Sfatul inedit al celui mai cunoscut agent imobiliar: „Apartament cu 50% mai ieftin? Aș investi la Londra, nu la București”

„O să vă învăț să cumpărați un apartament de 100.000 de euro cu 50.000 de euro”, spune Șerban Trîmbițașu, cel mai cunoscut agent imobiliar din România, în ultimul clip din 2024. Sfatul lui a stârnit o dezbatere aprinsă cu privire la cea mai bună investiție pentru copiii noștri.

Șerban Trîmbițașu, agentul imobiliar cel mai cunoscut din România datorită clipurilor sale simpatice de promovare de pe TikTok, a făcut „cadou” de Revelion celor care-l urmăresc un „sfat de milioane”.

„O să vă învăț cum sa cumpărați un apartament de 100.000 de euro cu 50.000 de euro mai ieftin, cu 50% adică. Fiți atenți”, a început el și a continuat clipul de pe Facebook într-o modalitate care l-a consacrat. A reprodus o discuție dintre el și un client care-l sună pentru sfaturi.

„Nicu este numele meu. Și am și eu nevoie de ajutorul dumneavoastră. Am fost, am lucrat în Spania undeva la șapte ani. Familia mea e acasă. M-am întors înainte de sărbători și vreau să fac o investiție imobiliară fix cum începe anul. Am undeva, am strâns prin trudă multă, undeva la 70-80, zi 80 de mii cu tot cu economiile în lei, 80 de mii de euro. Vreau să cumpăr un apartament de două camere sau de trei camere sau cum se poate, pentru fiul meu, care acum are 16 ani”.

Fiul lui Nicu e la liceu, în București, și locuiește cu mama lui. Nicu intenționează să cumpere un apartament pentru fiul săi „ca să-l aibă, să-l bage la închiriat, când s-o face mare, poate se mută în el, poate nu se mută în el, să-i vină un venit pasiv în 400, 450, 500 de euro poate pe lună”

„Ce spuneți, domnul Trâmbițașu, e o idee bună? Și dacă da...unde să-l cumpăr, domnul Trâmbițașu?”

„Eu vă sfătuiesc să investiți cei 80.000 de euro la Londra”

Sfatul agentului imobiliar l-a uimit pe Nicu:

„Am înțeles. Eu vă sfătuiesc să... copilul are 16 ani, ați zis? Înseamnă că e clasa 10, nu? Ok, în cazul ăsta eu vă sfătuiesc să investiți cei 80.000 de euro la Londra.”

„Haideți, domnul Trâmbițașu, că râdeți de mine. Păi ce prețuri au ăia acolo? Nu mă încadrez nici măcar la un loc de parcare cu 80.000 de euro.”

„Nu. N-am spus să faceți o investiție imobiliară. Haideți să vă zic eu ce-aș face cu banii dacă aș fi în locul dumneavoastră. Băiatul ăsta al dumneavoastră, lui îi place școala?”

„Dar îi place școala, merge la școală, are note bune, are medie peste 8, mereu a avut peste 8.”

„Am înțeles. 20.000 de euro pe an, un an de studiu la Londra înmulțit cu patru ani, 80.000 de euro. Eu acolo aș băga banii. Eu acolo aș băga banii, mi-aș trimite copilul la o facultate șmecheră, fie în Londra, fie în Amsterdam, fie în Frankfurt. Și mai sunt orașe importante din Europa civilizată, unde se învață și de unde, dacă ai ieșit, n-ai cum să nu pleci cu un minimum, nu de 500 de euro cât e venit un pasiv pe chiria aia, eu zic că nu ieși sub un minim de 3000 de euro și poți să te duci până la...limita e cerul. E nevoie de oameni profesioniști, oameni cu școală, cu carte. Deci eu asta aș face. N-aș investi în imobiliare, aș investi în băiatul meu și o să facă el venit activ, nu pasiv, mult mai mare decât i-ar aduce un apartament de 80.000 de euro într-o capitală săracă cum e București.”

Nicu a fost pus pe gânduri și a zis că vorbește cu mama băiatului și revine anul viitor.

La final Trîmbițașu a spus că sfatul despre cum să cumperi un apartament de 100.000 de euro la jumătate de preț pe care l-a promis a fost doar un „cârlig pentru a urmări până la final clipul”.

„Un sfat de milioane” sau părinți speriați că fiul va ajunge drogat

Clipul a avut zeci de comentarii. Merită să investești în educația copilului tău o sumă așa de mare? a fost întrebarea principală.

Unii comentatori i-au dat dreptate consultantului imobiliar, în timp ce alții au argumentat că există pericolul ca tânărul să se întoarcă „drogat” din Londra.

„O GRĂMADĂ care comentați aici nu ați înțeles ce a vrut să spună Șerban Trîmbițasu, dacă copilul ăsta e bine crescut de acasă, cu un caracter bun, muncitor, și vă face o școală unde se face SCOALĂ, gen MIT și altele unde poate să vadă ce e cercetarea și inovația cu adevărat atunci viitorul om vă ajunge ceva ce voi la ora asta nu înțelegeți și nu puteți aprecia! Viața asta nu se poate vedea doar negativ și nimic nu se face dacă de la început tu spui NU O SĂ FIE BINE! Eu zic că a dat un sfat nu bun, CEL MAI BUN, părinții care au astfel de resurse trebuie doar să pregătească copilul cu pachetul de educație de acasă care să protejeze copilul de “influențele” rele care sunt peste tot!!! Mai ales în România!!! La mulți ani Șerban Trimbitasu, să ai multa sănătate, și noul an să iți aducă tot ce iți dorești!”, a comentat Alex.

Citește și: Investițiile care devin de patru ori mai profitabile decât cele imobiliare

Marina i-a dat dreptate: „Complimente pentru sfatul excepțional dat celor ce vor să asculte și pot să înțeleagă! la mulți ani!”

„Sunt de aceeași părere cu tine, după vizionarea videoclipului am înțeles mai bine (mai pe înțelesul meu cum ar fi) cât de bine și cât de mult contează că, copilul tău să̆ fie și mai educat și mai emancipat și etc, decât ești tu că părinte! Un sfat de milioane, mulțumim Șerban Trimbitasu pentru înțelepciunea de astăzi”, crede Sebastian.

Marinela are altă părere: „Și de unde aveți voi garanția că acel copil vă face față exigenței nivelului de învățământ Universitar din cele mai de prestigiu Facultăți din afară, și banii aceia nu vor fi irosiți degeaba? Investiția imobiliară reprezintă sigură, modestă dar de durată, din punctul meu de vedere , Șerban Trimbitasu! Un copil daca învață bine vă face carieră și înscris la o Universitate bună din Romania!!”

Dilema multor români: investim în educația copiilor?

Alex a susținut că, de fapt, dilema lui Nicu, care are anumite resurse financiare și nu știe ce să facă cu ele este una foarte des întâlnită în aceste zile în România: „Șerban Trimbițașu a îndemnat să învestească în educația copiilor, aceștia din urmă cu educația primită ar putea face de zeci de ori mai mult suma investită și astfel și-ar asigura viitorul pe viața!”

Giovanni crede că în „aceste țări criminalitatea este foarte ridicată datorită ideilor impuse fără nici un Dumnezeu. Fica unui medic din București a mers în Anglia la studii și s-a întors o drogată! Din păcate au trecut anii de atunci și nici acum nu este angajată, rupe cluburile. Fata era foarte cuminte și olimpică când a plecat din România!!”

Marian îi dă dreptate consultantului imobiliar: „mare dreptate ai Șerbane, degeaba ai un venit pasiv de 500 euro, dacă școala pe care o faci nu te ajută decât să te angajezi la kaufland, Lidl…etc ( nu vreau să spun că nu sunt joburi cinstite) dar cu 80 de mii + cât mai adună în 2 ani… face o facultate bună în Europa… și pe lângă asta, nu e obligatoriu ca băiatul să profeseze în România… deci 4-5 mii+ . Ești tare Trambitasule. La mulți ani”

Dragoș l-a completat: „Probabil cel mai bun sfat!! Felicitări pentru tot ce faci! La mulți ani!”

Luminița se întreabă: „Păi nu poate Baiatu ăla să facă Facultatea în București? Locuiește la Mama lui, nu plătește Chirie, nici Mâncarea! Diploma de București e recunoscută în toată Lumea! Să pună o Parte din Bani la CEC și cu alta Parte să cumpere o Garsonieră pe care s- o închirieze! Ideea cu Studii în Țări străine e Risipă de Timp și de Bani, pe deasupra trebuie să știe bine Engleza sau Germana, ca să înțeleagă Cursurile!”Catalin are o poziție similară: „Dacă ajunge în Londra, sunt mult mai mari șansele ‘să se strice’, decât să producă venit activ de 3-5-10k ! Locuiesc în Londra, iar ce văd pe aici, în special în rândul celor tineri…e dezastru ! Aș tinde totuși să cred că dacă îi este a învăța și vrea să ajungă ceva, o poate face și în România!”

Citește și: Retrospectiva anului 2024 pentru imobiliare și ce anticipează experții pentru 2025

„Mi-am trimis fata la studii la Londra și nu s-a stricat”

Mariana a replicat: „mi-am trimis fata la studii la Londra, nu s a stricat cum zici tu, nici ea nici alti tineri de vârsta ei, au învățat și chiar au fost angajați de firme mari, unde câștigă destul de bine! Eu Cred că dacă copilul e bine educat și ai incredre în el, nu te va dezamăgi! Sănătate și numai bine!”

Giovanni a replicat: „Probabilitatea dacă pleacă unde zici este foarte mare s‐a se întoarcă un drogat și s‐a se însoare băiatul cu Ion!”

Luminița crede și ea că o investiție așa de mare în educație este risipă: „Sunt atâtea Facultăți în București și Studiu de Master recunoscute în toată Lumea! În afară de asta băiatul dacă locuiește la mama lui în București, poate beneficia încă 8 Ani de avantajul că nu plătește chirie și mâncare în plus toți studenții români primesc bursa de student, chiar și în Anglia primesc studenții români bursă la Universitate.”

Ana a apreciat sfatul lui Trînbițașu: „Cât de drăguț! Mai rar așa sfat din partea unui agent imobiliar! Poate chiar singurul care poate spune așa ceva! Un an nou cu succes să ai! La mulți ani bucuroși!”

Nelu este de acceași părere: „Cineva spunea: Dă-i omului un pește și îl hrănești pe el și familia lui pentru o zi. Învăța-l să pescuiască și îl vei hrăni pe el și familia lui toată viața. Ceea ce vrea să spună Șerban Trîmbițașu este că noi, părinții am cam uitat să ne mai învățăm copii să ,,pescuiască " i-am învățat la câte un pește în fiecare zi. Vă urez un an nou fericit”.