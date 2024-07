Secretul pentru a nu rămâne cu pepenii în câmp sau pe tarabă. Fermier: „Suntem aici de 11 ani. La noi prețul mai puțin contează”

În zilele în care cultivatorii de pepeni din sudul țării deja se plâng de prețul mic la care au ajuns să vândă, un tânăr fermier spune că nu-și face probleme că nu-și va valorifica producția. Vinde la preț bun, dar a învățat din greșelile anilor trecuți.

Laurențiu Stoica este un tânăr fermier din Obârșia, județul Olt, care își valorifică de ani buni produsele în piața Progresul din municipiul Slatina. În aceste zile, vedetă sunt pepenii, atât cei verzi, cât și cei galbeni. Prețul, 4 lei/kg, este peste cel din supermarket, cu toate acestea tânărul fermier nu duce lipsă de clienți.

„La noi se vine după calitate, la noi prețul mai puțin contează. Calitatea, da. Suntem aici de 11 ani. Aici ne știu oamenii de 11 ani”, explică fermierul. Pepenele verde, sau lubenița, cum este produsul cunoscut în sudul țării, costă 4 lei/kg, un preț bun, având în vedere că producătorii deja vând rar - e drept, în piețele en-gros - cu mai mult de 1,5 lei/kg. Și pepenele galben are preț bun, de până la 8 lei/kg.

Tânărul fermier spune că rar este obligat să dea în sistem en-gros. În urma experienței de anul trecut a micșorat suprafața cultivată, dimensionând producția conform cererii, iar ce produce împreună cu familia vinde mulțumitor.

„Avem patru hectare, pepene verde și pepene galben, avem 60 de ari de spațiu protejat, solar, un hectar de vânătă pentru toamnă, plus ce producem în extrasezon – cartofi, ceapă, usturoi verde... Foarte rar dăm și en-gros, pentru că noi le punem eșalonat. Punem un hectar, cu un hectar, cu un hectar... Avem unele care acum au vrejul de jumătate de metru”, explică fermierul cum a reușit să nu-și mai vândă munca pe nimic.

Va vinde pepeni de Obârșia chiar și de Sf. Maria, deși în ultimii ani este din ce în ce mai dificil să „împingi” cultura până la mijlocul lunii august, din cauza climei.

Cumpărătorii consumă pepeni încă din luna iunie, pentru că fermierii produc răsadul din februarie.

„Noi facem răsadul din februarie. Anul ăsta am ieșit mai devreme decât anul trecut, am ieșit pe 25 iunie, iar anul trecut pe 1 iulie am cules și pe 2 am fost aici”, explică fermierul cum s-a decalat producția.

„La 1 leu este sub existență. Eu nu-i înțeleg de ce mai culeg”

Tânărul fermier spune că deocamdată prețul la care vinde este unul bun. Mulțumiți sunt și clienții, pentru că își aleg pepenii, la fel ca în supermarket.

Discutăm și de preț. Laurențiu spune că nu-i înțelege pe fermierii care au ajuns să vândă cu 1 leu/kg. „La 1 leu este sub existență, n-are cum să-și acopere cheltuielile. Pentru că s-a scumpit folia, s-a scumpit motorina, s-a scumpit picurarea, s-au scumpit tratamentele. E mană de sol, sunt foarte multe boli și foarte mulți dăunători care afectează la bostan, și nu numai la bostan. Eu nu-i înțeleg. Pun și suprafețe mari, și... Anul trecut am avut cinci hectare, ne-a rămas pe loc. Anul ăsta am redus, am pus patru hectare, pentru că nu s-a căutat. Nu a fost mulțumitor prețul de en-gros și mai bine le-am lăsat pe loc”, mai spune fermierul.

Vorbim și de conceptul din ce în ce mai des folosit, producătorii invitându-și clienții în fermă, pentru a-și culege singuri produsele și a vedea de unde provin acestea. Nu se potrivește chiar tuturor, spune însă Laurențiu Stoica.

„Sunt foarte puțini, nu ai cum să supraviețuiești cu așa ceva, pentru că sunt 7-8%, nici măcar 10% din clienți care vin ei să-și culeagă. Mai ales cum suntem noi. Eu sunt de pe Valea Oltului, am 100 de kilometri până aici, cine ar veni să-și ia o lubeniță de la mine din bostan?!”, mai spune fermierul.