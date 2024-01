Promisiunile capcană cu care sunt atrași turiștii de marile agenții. „Așteaptă-te să te vânez și să te jupoi legal”

De multe ori, în spatele ofertelor imbatabile din turism, în special cele pe internet, se ascund detalii mai puțin favorabile clienților, despre care aceștia află abia după ce își fac rezervarea și plătesc o sumă de bani.

Un român care apelat la Booking.com pentru o cazare în Paris a primit o ofertă irezistibilă, pentru că a plătit o sumă importantă. Beneficiul de care ar fi trebuit să aibă parte era o cursă de taxi gratuită de la aeroport și până la hotel.

Numai că, în realitate, nu a putut să beneficieze de această ofertă, deși fusese înștiințat că i se cuvine. El a relatat întreaga experiență pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself. Așa a aflat că și alți turiști au avut experiențe similare.

„Bună, Cine a experimentat o astfel de situație cu Booking vă rog să îmi spuneți cum ați rezolvat. Am achiziționat o cazare în Paris și atingand un prag al prețului am primit ca "beneficiu" o cursă de taxi gratuită din partea Booking de la aeroport la cazare în ziua sosirii. Acum începe distracția: primind pe email link-ul spre rezervare taxi constat că nu pot selecta aeroportul Beauvais (BVA) cu toate ca este inclus în lista aeroporturilor eligibile cursei gratuite; am verificat acest aspect înainte de a rezerva cazarea cu pricina”, și-a început el postarea.

În disperare de cauză, a apelat chiar la cei de la Booking și i s-a dat chiar dreptate, însă ulterior nu s-a schimbat nimic,

„Am sunat la Booking, mi s-a dat dreptate, s-a deschis un caz spre departamentul abilitat (taxi), dar primesc un mesaj pe seară ca răspuns la solicitarea mea cum că nu se poate modifica aeroportul și ca pot beneficia de cursa taxi din CDG sau ORY. (cu ce mă ajută aceste aeroporturi oare?! Bineînțeles că nu am acceptat o astfel de "soluționare", am continuat să le scriu, am atașat print screen și tot tacâmul din politicile lor. Dar nicio reacție din partea Booking, s-a lăsat liniștea. Mulțumesc anticipat eventualelor răspunsuri!”, și-a încheiat el postarea.

Uite oferta

Răspunsurile nu au întârziat, însă multe dintre ele nu au fost chiar pe placul său.

„E vorba de 107 km. Nu o să primiți taxi gratis. Greșeala este a sistemului pentru că nu au precizat aeroporturile de la care aveți gratuitate”, a spus cineva. „Ba da, tocmai asta este ideea. În regulament apare și Beauvais (BVA) în lista aeroporturilor din Franța care acordă acest beneficiu, cursa gratuită spre cazare”, a răspuns autorul postării și a atașat o capură de ecran cu fragmentul de regulament care îi dă dreptate.

„Da, acelea sunt aeroporturile, dar nu spune și unde ar trebui sa fie cazarea. Trebuie să fie o distanță rezonabilă pentru un serviciu gratuit”, a scris altul. „Am menționat că am verificat anterior rezervării condițiile. Beneficiul este pentru cazarea în Paris! Lucru confirmat de către serviciul Suport clienți”, a răspuns din nou autorul postării inițiale.

„Pentru aeroporturi aproape de destinație, da. Dar la 100 km, nu știu ce să spun. Booking ia comision cam de 10-15% din câte știu, din ce plătește clientul la rezervare. Deci dacă ar oferi un bonus de 150 de euro (valoarea minimă a unui taxi Beauvais-Paris) ar fi trebuit cazarea aceea să coste cam 1.500 de euro. Acum nu vreau să mă hazardez, sau să-l supăr pe inițiator... dar totuși unele lucruri sunt uneori prea frumoase că să fie și reale... Și eu picam în capcane din astea, până mi-am învățat lecția. Că mai sunt și cazări cu preț prea bun să fie adevărat etc”, a spus altul.

„Da, este o cazare consistentă ca și cost. Dar pare-se că tot fix degeaba”, s-a plâns autorul postării. „Am mai văzut oferta asta de taxi, de regulă în perioade intersezon și pentru rezervări de 300-500 euro, dar nu am prins-o și dacă mă gândesc era unde sunt aeroporturile aproape de destinație. Beauvais cred că este cel mai departe aeroport raportat la destinație”, i s-a răspuns.

Ce înseamnă „rezonabil”?

„O companie la nivelul acesta ar trebui sa precizeze clar și să nu fie posibilă această variantă din start. Nu vorbim de o agenție de turism de la colțul străzii (deși acolo s-ar putea să fie mai multă înțelegere) ci de ditamai sistemul cu mulți angajați”, a spus o doamnă.

„Da, dar și tu ca om rațional te gândesti dacă e rezonabil totuși”, i s-a replicat doamnei.

„Rezonabil este un termen relativ. Rezonabil este să fie specificat clar. Rezonabil este să nu își pună Booking minimum 30% peste prețul de listă pentru orice înlesnește. Rezonabil este să nu te facă să te simți prost când îți da ceva extra pentru că gratuit nu este niciodată nimic. Și pot continua lista”, a parat doamna.

„Cred că e vină Bookingului, bănuiesc că se aplică doar pentru cazări aproape de Beauvais pt BVA, iar CDG și Orly pentru cele în Paris. Dar ar trebui să își asume... Mai încercați la Booking, dar nu cred că o să rezolvați ceva. După cum s-a specificat, e mare diferența de preț între taxi de la CDG/Orly până în Paris versus Beauvais – Paris...”, a spus altă doamnă.

„Să își asume ce? E vorba de un bonus, nu de un serviciu plătit care nu s-ar fi oferit...”, a contrat-o un internaut.

„Booking își asumă, dar i se rupe! Peste două luni la fel va fi oferta și la fel nu o vor onora. Ce ai putea face? Tot mai des (știu recent un caz) proprietățile anulează rezervările cu 2-3 zile înainte și ei își cer scuze... Este ca la noi la Horeca, acum au clientelă stup, ce dacă se supără unu-doi”, i-a răspuns un internaut.

Și alți români au avut probleme asemănătoare

„Așa e, dar pot zice din experiența personală acum doi ani ni s-a întâmplat asta cu o cazare în Irlanda (au anulat cu trei zile înainte) și am insistat la Booking și ne-au dat o compensație pentru a putea rezerva o altă cazare la preț similar. Adică uneori se poate. Dar și pe mine mă frustrează că nu știu să scrie condiții, sunt foarte familiară cu aeroporturile din Franța și aș fi verificat cu Booking specific pentru cazarea asta dacă se aplică acel serviciu, având în vedere distanță. Slujba mea e să scriu procese, mă surprinde că o companie atât de mare nu știe să scrie termeni și condiții... în USA ar fi fost dați în judecată și cel mai probabil consumatorul ar fi câștigat”, a închis doamna.

„Aveți dreptate. Booking e obligat sa își onoreze obligațiile. Insistați”, i-a transmis altcineva.

„Bonusul NU este o obligație, ci un avantaj oferit clienților. Așa că Booking nu e obligat decât să onoreze ceea ce e plătit și atât”, a revenit unul dintre cei care dau dreptate celor de la Booking.com.

„Atunci, înseamnă că ne putem aștepta că nici avantajele Genius oferite de booking să nu fie respectate, dacă operatorul consideră că bonusul asta nu e "rezonabil" (așa cum consideră cineva mai sus) în anumite condiții, corect? Mirceo, nu. Ai dat un bonus momeala ca cineva să ia o cazare scumpă, omul și-a făcut calculul și-a zis ok, iau cazarea dar scutesc banii de transport. Nu mai acorzi bonusul, ești măgar și mincinos. Habar n-am cum se încadrează legal asta, citeam mai sus că bonusul nu e obligație contractuală și poate așa e, dar a doua oară așteaptă-te să te vânez și să te jupoi legal”, i-a spus cineva.

„Dacă nu este precizat undeva o limită de kilometri, aveți dreptate. Însă de la dreptate și soluționare este cale lungă. Dacă Booking nu rezolvă de bună voie, este mai dificil să faceți ceva pentru că Booking nu se supune legilor române. Nu este imposibil, însă la câtă bătaie de cap este…”, a fost altă părere.

„Să rezolve ce? Nu e vorba de un serviciu plătit care nu a fost prestat corespunzător, era vorba doar de un bonus. Ia vedeți care e prețul unui taxi din Beauvais la Paris, e vreo 200-250 euro. Vi se pare rezonabil un bonus cu o astfel de valoare? Cât putea fi cazarea aia ca să primești pe gratis un serviciu de 200 de euro? Când cineva va promite un cadou (care pare totuși prea frumos să fie adevărat) și nu vi-l livrează, vă duceți să îl trageți la răspundere?”, a revenit un critic.

„E irelevant că valoarea bonusului este prea mare. Se numește reclamă mincinoasă dacă te atrage cu așa ceva”, a răspuns altcineva. „Da, daca acel “cadou” e o promoție pe un site. Altfel, e reclamă mincinoasă și e ilegal. Trebuie citite condițiile cu atenție, totuși.”

„Din moment ce e oferit după rezervare, cei de la Booking știu clar unde se află cazarea, iar la lista de aeroporturi BVA este inclus deci ca deducție bonusul se aplică. Locuiesc în Franța, iar aici legea e la fel, iar dacă nu își onorează fie și un bonus este reclamă mincinoasă și pot fi trași la răspundere!”, a punctat o doamnă.

„Cât trebuie să fie distanța că să fie ‘rezonabilă’? Cum cuantifici rezonabilul asta? Dacă aterizezi la Orly și ți se oferă gratis taxi până la Paris, dar nu și în zona x că acolo i-a căzut taximetristului coaja de la bubă când era mic, e rezonabil sau nu? În altă ordine de idei, fiecare își face calcule și se bazează pe ce i se promite în scris, în lumea civilizată nu prea merge s-o dai la întors că n-ai fost atent ce promiți și acum nu mai pare rezonabil”, a spus alt internaut.

„Am avut aceeași situație”

Și alți români s-au confruntat cu probleme similare. „Am avut fix aceeași situație, dar cu aeroportul din Bruxelles, Charleroi. Chiar dacă și acela era în lista de aeroporturi cu transfer taxi gratuit pe Booking. La fel ca dumneavoastră, am scris pe chat și mi s-a transmis că, deși era trecut și CRL în listă, nu se justifica distanța cu taxiul până la hotelul la care eram cazată în Bruxelles. Prin urmare, am luat un shuttle bus din aeroport până în Bruxelles la sosire. Am concluzionat singură că, chiar dacă sunt trecute în lista respectivă cam toate aeroporturile, cursa gratuită cu taxi se acordă doar pe distanțe rezonabile și asta de obicei de la aeroporturile mari, nu cele pe care operează low-costurile, care sunt și la +100 km distanță de orașul în sine, uneori chiar și în alt orășel. Vacanță frumoasă!”, a scris o doamnă.

„Anul trecut am întâmpinat aceeași situație, am făcut print screen la rezervare și Booking a intermediat situația - ne-au cerut numărul zborului, iar la aterizare ne aștepta o mașină mare (am fost cinci persoane, nu încăpeam într-un taxi normal), free. Mai insistați la booking – succes!”, a fost altă abordare.

„Am pățit similar cu o cazare. Chiar dacă un operator mi-a dat pe chat dreptate, am rămas cu "dreptatea" pagubă în portofel. Booking acești tepari...”, a scris altcineva.

„Insistați foarte mult la Booking. Eu am avut o problemă cu o rezervare, timp de o lună am vorbit cu ei la telefon o dată la câteva zile și până la urmă s-a rezolvat. Greu, dar s-a rezolvat”, l-a sfătuit un internaut.

„Booking este foarte mincinos și mizerabil în multe situații din păcate. Foarte multe incidente negative am avut cu ei pe care nu le au rezolvat sub nicio formă”, a mai spus o doamnă.