Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Ce generație este considerată cea mai afectată în prezent SONDAJ

Aproape șase din zece români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea decât cea pe care o trăiesc ei în prezent. În același timp, peste jumătate dintre respondenți cred că toate categoriile de vârstă se confruntă cu dificultăți aproximativ egale în România. Datele apar în cel mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

51,4% dintre români cred că tinerii din prezent au mai multe oportunități. Foto: Freepik.com

Potrivit cercetării, 60,8% dintre participanți sunt de părere că părinții lor au avut o viață mai dificilă. Dintre aceștia, 32% consideră că viața generației anterioare a fost mult mai grea, iar 28,9% spun că a fost ceva mai grea.

La polul opus, 30,1% cred că părinții lor au avut o viață mai ușoară: 13,1% spun că a fost mult mai ușoară, iar 17% ceva mai ușoară. Alți 7,7% consideră că cele două generații au avut condiții de viață aproximativ similare, în timp ce 1,3% nu au oferit un răspuns.

Diferențele sunt vizibile și în funcție de opțiunile politice și de mediul social. Votanții AUR, femeile, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și cele cu educație primară consideră, într-o proporție mai mare decât media, că părinții lor au avut o viață mai ușoară.

Foto: inscop.ro

În schimb, percepția că generația anterioară a avut o viață mai grea este mai răspândită în rândul votanților PNL și USR, al bărbaților, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București și marile orașe.

Ce categorie de vârstă are cea mai dificilă viață în prezent

Întrebați ce generație se confruntă cu cele mai mari dificultăți în România de astăzi, 51,3% dintre respondenți au indicat că toate categoriile de vârstă au probleme aproximativ egale.

Totuși, 22,8% consideră că persoanele de peste 60 de ani au în prezent cea mai dificilă viață, în timp ce 16,6% indică tinerii sub 35 de ani. Procentele sunt mai mici în cazul persoanelor cu vârste între 35 și 44 de ani (4,4%) și al celor între 45 și 59 de ani (3,6%). Un procent de 1,2% nu știe sau nu a răspuns.

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Persoanele de peste 60 de ani sunt indicate într-o proporție mai mare decât media de votanții PSD, bărbați, respondenți cu vârste între 30 și 44 de ani, persoane cu studii superioare și locuitori din București și marile orașe.

În schimb, tinerii între 18 și 29 de ani și utilizatorii Instagram consideră mai frecvent decât media că generația sub 35 de ani se confruntă cu cele mai mari dificultăți.

Au tinerii de astăzi mai multe șanse să reușească în viață?

Sondajul arată că 51,4% dintre români cred că tinerii din prezent au mai multe oportunități de a reuși în viață comparativ cu generațiile anterioare. Mai exact, 28,1% consideră că au mult mai multe oportunități, iar 23,2% spun că au ceva mai multe.

Pe de altă parte, 40,9% sunt de părere că tinerii au mai puține șanse de reușită decât generațiile precedente. Dintre aceștia, 22,2% cred că au mult mai puține oportunități, iar 18,8% că au ceva mai puține. Alți 5,2% consideră că situația este aproximativ aceeași, iar 2,5% nu știu sau nu au răspuns.

Foto: inscop.ro

Percepția că tinerii beneficiază de mai multe oportunități este mai răspândită în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor cu studii superioare, al locuitorilor din Capitală și marile orașe, al utilizatorilor Instagram și al angajaților din sectorul public.

În schimb, votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cele cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră, într-o proporție mai mare decât media, că tinerii au astăzi mai puține oportunități de reușită.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că percepția majoritară potrivit căreia viața este astăzi mai ușoară decât în vremea părinților reflectă faptul că progresul societății este vizibil, chiar dacă nemulțumirile legate de prezent persistă.

Acesta atrage atenția și asupra diferențelor dintre categoriile sociale în privința oportunităților, subliniind că persoanele cu studii superioare și locuitorii marilor orașe văd mai multe șanse de reușită decât cei cu educație redusă și locuitorii din mediul rural..

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, pe un eșantion de 1.197 de persoane adulte. Datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), iar eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.