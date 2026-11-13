 Salariile de la TVR, motiv de dezbatere pe internet. „Un spor care pur și simplu mă călca pe nervi” | adevarul.ro
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Salariile de la TVR, motiv de dezbatere pe internet. „Un spor care pur și simplu mă călca pe nervi”

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Salariile angajaților TVR au stârnit dezbateri în spațiul public, după ce Adriana Săftoiu, fosta șefă a televiziunii publice, a estimat că remunerația medie în instituție se ridică la aproximativ 12.000 de lei net, sumă considerată ridicată în comparație cu veniturile din presa privată. 

Sediu TVR FOTO Adevarul
Foto: Adevărul

Invitată la emisiunea „Outsider Politic” difuzată de Recorder, fosta șefă TVR a vorbit despre salariile angajaților televiziunii publice, spunând că un tânăr poate câștiga până la 8.000 de lei.

„Salariile nu sunt nici mari, nici mici. Probabil în jur de 12.000 de lei. Eu nu știu cum sunt salariile la televiziunile private. Asta chiar nu știu. Dar să știți că vorbim despre oameni care au deja 30-40 de ani de muncă. Adică acesta este un salariu cu care mulți ies la pensie. Nu știu dacă este neapărat mare, sincer vă spun.

Un salariu pentru un tânăr care vine de pe băncile facultății și se angajează la TVR poate să depășească sau să fie undeva în jurul a 8.000 de lei, dar acum chiar m-aș hazarda să vă dau cifre exacte. Eu nu le consider nici mari, nici mici”, a precizat aceasta.

Sporul de 12 lei pe oră pentru filmări externe, criticat de Adriana Săftoiu

De asemenea, Adriana Săftoiu a criticat sporul de 12 lei pe oră acordat angajaților TVR pentru filmări externe, indiferent de distanța deplasării.

„Era un spor care pur și simplu mă călca pe nervi. Nu este un secret și, dacă unii din TVR se vor simți lezați, îmi pare rău, dar nu este un subiect pe care îl discut cu dumneavoastră în premieră.

Îl spuneam și în comitetul director. La un moment dat, am spus chiar că îmi fac și un sindicat, Sindicatul FES. Sporul acesta era pentru filmări externe. În momentul în care ieșeai pe poarta instituției, cum îmi plăcea mie să spun, din Pangrati, primeai 12 lei pe oră.

De exemplu, dacă mergeai la o conferință la care ați fost și dumneavoastră, la Cotroceni sau la Palatul Victoria, aflate la doi kilometri distanță, primeai acest spor. Sigur că o mare parte dintre jurnaliști nu solicitau această sumă, dar personalul tehnic, inclusiv operatorii, o solicitau.”

Aceasta adaugă că a suspendat sporul pentru filmări externe și a decis ca acesta să fie acordat doar pentru deplasările de peste trei zile în afara localității de muncă.

„Cred că lumea are un ciocan și nu știe unde să mai caute cuie să bată”

Într-o postare pe Reddit în care era ridicată această problemă, unii internauți  au considerat că remunerațiile sunt ridicate, invocând diferențele față de salariile oferite în mediul privat.

„Știi ce salariu mi s-a dat mie pe o poziție de entry-level? 3.000 de lei net + bonuri de masă de 800 de lei. Eu sunt un caz fericit, mulți dintre colegii mei din facultate au acceptat și salarii de 2.700 de lei, doar pentru că altceva mai bun nu găseau”, a tarnsmis un utilizator.

„La privat, pentru o poziție entry-level, ți se cere facultate, minimum nivel C1 la engleză și trebuie să treci prin nenumărate teste de logică și interviuri, ca la final să primești un salariu de 3.000–3.500 de lei net”, a spus alt internaut.

De partea cealaltă, alții au atras atenția că nivelul salariilor trebuie analizat și în raport cu performanța televiziunii publice, cheltuielile instituției și calitatea serviciilor oferite.

„Aici nu este vorba de Metrorex. Cred că lumea are un ciocan și nu știe unde să mai caute cuie să bată.

Televiziunea Română trebuie susținută, să producă programe de calitate și să fie urmărită de cât mai multă populație. Dintre toate televiziunile, s-a dovedit a fi destul de imparțială și profesionistă până acum”, consideră un internaut.

„Nu văd nicio problemă. Pentru a ajunge prezentator TV, ai nevoie de anumite abilități pe care nu oricine le are și de multă muncă pentru a obține această oportunitate”, a spus altă persoană.

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