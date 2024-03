Românii pot cumpăra bilete loto online. Loteria Română și-a lansat propria platformă de joc

Loteria Română vine cu noutăți pentru jucători. Împătimiții jocurilor de noroc își pot achiziționa bilete prin intermediul platformei de joc online, bilete.loto.ro, anunță instituția.

Conform Loteriei Române, jucătorii își pot încasa premiile în valoare de până la 100 de lei, direct în contul bancar.

„Aplicația este dezvoltată in-house, prin resurse proprii, și pune în premieră la dispoziția jucătorilor online trei noi funcționalități: plata premiilor în valoare de până la 100 de lei inclusiv, direct în contul bancar, posibilitatea de a juca scheme reduse și variante combinate și, nu în ultimul rând, posibilitatea autentificării prin intermediul aplicației ROeID. Din aplicație pot fi achiziționate cu ușurință și în siguranță, în orice moment, bilete pentru cele mai cunoscute și atractive jocuri din România: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc”, se arată în comunicatul de presă al instituției.

„Loteria Română face un nou pas către digitalizare, transparență și accesibilitate, prin lansarea platformei proprii de joc online, bilete.loto.ro. Lansarea platformei web-based vine la mai puțin de un an de când am făcut disponibile online, prin platforme partenere, cele mai populare și îndrăgite jocuri organizate de companie. Este o promisiune respectată, de a fi cât mai aproape de români și de a consolida în continuare încrederea cu care am fost învestiți de către jucători, în tradiția celor peste 117 ani de istorie a Loteriei Române. Următorul obiectiv este lansarea și a aplicației native a Loteriei Române, la dezvoltarea căreia se lucrează în prezent.”, a spus Ionuț-Valeriu Andrei, Director General Loteria Română, conform aceleiași surse.

De asemenea, platforma online poate fi accesată 24/7 și oferă persoanelor „posibilitatea de a juca în siguranță, online, inclusiv scheme reduse predefinite și variante combinate. Interfața prietenoasă și intuitivă va conține informații actualizate privind jocurile și premiile puse în joc”.

Loteria Română precizează și faptul că platforma „este integrată cu soluția de identificare digitală ROeID a Guvernului României, astfel că toată interacțiunea jucătorilor este una sigură din punct de vedere al autentificării.

Loteria Română a beneficiat de suportul Centrului Național Cyberint și al Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru faza de verificare și testare a platformei.

Procesarea plăților pentru platforma bilete.loto.ro se realizează în parteneriat cu CEC Bank”.