Românii dezbat intens refuzul magistraților de a renunța la pensiile speciale: „Nu dai pensia specială din mână pe PNRR-ul de pe gard!”

Pensia medie a foștilor judecători și procurori este circa 5.000 de euro lunar și orice modificare a legii va duce la grevă în sistem, amenință Consiliul Superior al Magistraturii. Românii văd cu ochi răi protestul instituției care-i reprezintă pe magistrați, având în vedere că fără aceste modificări România va pierde 231 milioane de euro.

Știrea conform căreia Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) protestează vehement față de tăierea pensiilor speciale, chiar dacă România va pierde 231 milioane euro din PNRR – a fost intens dezbătută pe platforma reddit.

CSM are rolul de a asigura independența justiției și de a proteja statutul judecătorilor și procurorilor, iar printre atribuții se numără cea de a acorda avansarea în funcție, avizarea actelor normative care reglementează activitatea magistraților respectiv sancționarea disciplinară a magistraților care nu respectă normele de conduită profesională.

Jalonul 215, pe care România trebuie să-l îndeplinească pentru a accesa banii din PNRR - 231 de milioane de euro, prevede „intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”. Problemele au apărut după ce CCR a decis că este neconsituțională impozitarea progresivă propusă de guvern, astfel că inițiativa legislativă nu a fost aplicată.

Urmare a deciziei CCR, care modifica ceea ce fusese deja convenit cu Bruxelles-ul, Comisia Europeană a suspendat complet plata celei de-a treia tranșe din PNRR.

Magistrații amenință

CSM a anunțat, ieri, că refuză orice modificare a pensiilor speciale și amenință cu un „blocaj” al instanțelor.

„Orice reluare a dezbaterilor publice referitoare la pensia de serviciu readuce în actualitate riscul revenirii la situația extrem de dificilă cu care sistemul judiciar s-a confruntat în anii anteriori pe fondul acelorași incertitudini ale magistraților în privința statutului lor, fapt care ar conduce la un un real blocaj la nivelul instituțiilor autorității judecătorești”, se arată în comunicatul CSM.

Comunicatul mai arată că reglementarea privind statutul judecătorilor și procurorilor a fost amendată de dată recentă, în anul 2023 fiind adoptată Legea nr. 282/2023 prin care s-a stabilit soluția normativă potrivită sub aspectul pensiilor magistraților. Astfel au fost acordate „garanții adecvate din perspectiva acestei componente financiare a independenței justiției, situație care a avut efectul stabilizator în privința resurselor umane din sistemul judiciar”, mai atrage atenția Consiliul.

Potrivit ultimelor date statistice publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensia medie a foștilor judecători și procurori a fost în martie de 25.210 lei, din care li s-ar fi cuvenit conform contribuțiilor doar 7.400 de lei. Prin legea 303/2022, magistrații beneficiază de pensii speciale care includ fonduri suplimentare de aproape 22.000 lei, plătiți din bugetul de stat, adică din taxele și impozitele tuturor românilor.

Proiectul de lege depus de coaliția guvernamentală

Reacția CSM a fost declanșată de proiectul de lege, depus ieri în Parlament de Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian. Proiectul vine în contextul în care CCR a declarat neconstituțională în decembrie 2024 o lege care prevedea impozitarea progresivă a pensiilor speciale. Principalele modificări pe care le vor dezbate parlamentarii sunt vârsta de pensionare, care va ajunge la 65 de ani și reducerea pensiilor speciale.

„Se propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026 judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, precum şi personalul de specialitate juridică se pot pensiona şi pot beneficia de pensia de serviciu dacă îndeplinesc condiţia de vechime de minimum 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, precum şi condiţia de vârstă de cel puţin 48 de ani”, se arată în expunerea de motive a legii.

În momentul de față, procurorii și judecătorii se pot pensiona indiferent de vârstă, dacă au 25 de ani vechime.

Dacă legea depusă la Parlament va fi adoptată, începând cu anul 2026 vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat, până în anul 2045, când vârsta la pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani.

O prevedere majoră este scăderea plafonului de calcul de la 80%, cât este în prezent, la 65% din media veniturilor lunare din ultimii doi ani înaintea pensionării. Asta pentru a reduce decalajul dintre „pensiile de serviciu și cel al pensiilor de asigurări sociale de stat”, potrivit proiectului.

Ce spun românii

„Nu dai pensia specială din mână pe PNRR-ul de pe gard!”, a susținut un utilizator al platformei reddit.

„Iote nu mai poate CSM de bunăstarea țării ahahahahahahhahahaha”, a comentat un altul.

„CCR și CSM sunt niste nesătui care fură de la gura copiilor și bătrânilor!!!” - arată un alt comentator.

„CSM protestează împotriva tăierii pensiilor speciale, chiar dacă România vă pierde 231 milioane euro" - ar fi fost CULMEA să nu protesteze” - a susținut altcineva.

„N-au decât să protesteze. Adevăratul călcâi al lui Ahile aici e CCR. Întrebarea pe care am pus-o fiecărui (cu o excepție) parlamentar sau candidat USR ce a făcut AMA pe aici (un soi de baie de mulțime) a fost mereu "cum ar arăta o propunere legislativa de tăiere a pensiilor speciale care să (1) fie constituțională, pentru că e și asta o discuție reală oricât am băga capul în nisip și (2) care să treacă de CCR, ce ar trebui să fie egală cu prima, dar nu prea e". Am primit 0 răspunsuri” - a susținut un alt utilizator.

„Politica românească este de fapt politică proprie și personală . Plebea.... ducă-se la urne, să-i mai ardem încă 4 ani”- a comentat altcineva.

„Corupții cu pensii speciale. Noroc cu UE”

„Nu mai fiți așa saraki, adunați casele, mașinile, bijuteriile, tablourile, acțiunile membrilor CSM și CCR și depășesc 231 milioane de EUR”, spune altcineva

„Pai evident, ăștia ar fi în stare să bage tara în faliment că să-și păstreze privilegiile”- arată un alt comentator.

„Soluția e să nu pui la CCR politruci. Eventual chiar să fie aleși de populație”, a susținut cineva.

„O idee tâmpită. Fără să intru prea mult în detalii, o să o iau din alta direcție. Fii atent. Majoritatea țărilor din lume (sau cel puțin a republicilor cu oarecare pretenție de stat de drept) au o curte constituțională. Știi în câte sunt aleși de populație? 0 (zero). Variații ale modelului nostru de numire la CCR sunt în aproape toate, inclusiv Germania, Austria etc. În Franța e oarecum mai rău, dar în fine. Faza e că tu când critici sistemul ăsta zici implicit "prost neamțul, am eu o idee mai bună, să numim judecătorii CCR cum alegem primarii că uite ce primari mișto avem". Oare neamțul nu s-a gândit la varianta asta și a zis că e proasta? CCR nu e mai nedemocratica decât guvernul că nici pe ăla nu-l alegi direct”- a replicat un alt utilizator.

Majoritatea comentariilor au criticat protestul magistraților.